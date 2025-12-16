惩教署全面推行视像探访电子预约 6地点可进行视像探访
惩教署今日（16日）宣布，即日起全面推行视像探访电子预约服务。在囚人士的申报访客可透过网上平台，预约到设于旺角、筲箕湾等六个地点的中心，以遥距方式进行视像探访。
视像探访可预约未来七天
惩教署表示，在囚人士的申报访客即日起可透过「一般探访电子服务平台」，预约未来七天的时段进行遥距视像探访。访客可选择前往位于旺角、筲箕湾、上水、屯门及沙田的五间多用途家庭及更生服务中心，或荔枝角视像探访中心进行探访。
署方指出，访客同时可使用「在囚人士认可交来物品电子订购服务」，节省在坊间搜购物品及携带前往探访的时间。
旨在便利市民探访
惩教署指，署方一直为年长、怀孕、残疾等不便前往惩教院所的在囚人士亲友提供视像探访服务，并于今年11月11日起分阶段试行扩大服务，反应良好，为访客提供更方便及人性化的体验。
署方强调，视像探访服务旨在便利市民，提供多一种选择，访客仍可按实际需要到惩教院所作实体探访。访客如欲使用视像探访电子预约服务，必须是在囚人士的申报访客，并预先完成一般探访电子服务平台的用户登记。
