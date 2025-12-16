公营医院明年1.1加价 急症室加至400元 危殆及危急病人豁免缴费

公营医院收费改革明年1月1日实施。政府今早（16日）向传媒讲解急症室收费并补充家庭医学服务收费的最新安排。急症室服务由每次诊症180元增至400元；家庭医学诊所服务方面，敷药或注射服务由19增至50元；而非紧急放射科服务及病理学检验服务即由免费改为基础项目免费，进阶项目按每项服务收费。

家庭医学「先缴费 后取药」

当局指，急症室服务以及家庭医学诊所服务收费价格将于明年作出调整，急症室服务由每次诊症180元增至400元，而获分流为第I类（危殆）及第II类（危急）分流类别的病人可获豁免缴费，无须申请；家庭医学诊所服务方面，敷药或注射服务由19增至50元，而非紧急放射科服务及病理学检验服务即由免费改为基础项目免费，进阶项目按每项服务收费。家庭医生在诊断病人时，如发现病人状况较为复杂，会跟病人详细说明并讲解相关需收费项目的必要性，确保病人清楚明白。

当局表示，收费调整后服务仍然维持高度补助，亦会把退款安排恒常化，对于病情稳定及较轻微的病人会弹性安排到其他诊所就诊，而分流后，若病人在接受医生诊症前离开急症室，可于急症室登记后24小时内经「HA Go」或急症室登记处申请退款，符合资格人士即可退回350元，一个月内即可收到。被问及为何不全额退回时，当局表示这50元都包含部分简单的伤口护理及问诊，以协助医院进行病人分流。

另外，当局表示家庭医学门诊服务的病人诊症服务流程将会采取「先缴费、后取药」：市民先经缴费处、「HA Go」或一站式电子服务站缴付药物费用，然后到药剂部或经「HA Go」提交药单并领取药剂部筹号，最后到药剂部取药或选择药物送递服务。当局又表示，希望通过运用HA Go让市民预先缴费，从而省却排队轮候的时间。

记者：曾智华