调查：31%雇主预期未来3个月增聘人手 38%受访企业将加薪、2%计划减薪

有人力资源顾问公司今日（16日）公布2026年第一季「就业展望调查」报告，显示雇主明年第一季总体招聘意欲维持正面，但趋向保守。受访的506名雇主中，31%预期未来3个月将增聘人手，29%表示会缩减人手，另有37%未有计划调整来季员工数目。经季节性调整的数据显示，来季就业展望指数为+2%，按季下降5个百分点。亦低于全球平均水平22个百分点。

服务业及制造业表现最为突出

调查涵盖8个行业，其中有6个行业的就业展望指数呈正向趋势，其中以服务业及制造业表现最为突出，分别为13%及12%。万宝盛华大中华有限公司高级副总裁徐玉珊表示，服务业主要受惠于访港旅客持续增加及跨境旅游流量上升，游客总人次上升带动餐饮及零售业表现逐步改善。过夜旅客数字增长亦令酒店积极增加前线及后勤招聘，以应付入住率和服务需求上升。随着2026年2月农历新年旅游旺季临近，预料酒店、餐饮及旅游服务需求将进一步增加，而节庆及促销活动亦有助推动消费，进一步刺激人手需求。

至于建筑及房地产业，以及专业科学技术业的就业展望指数则呈负值，分别为-5%及-15%。徐玉珊指，专业科学技术业涵盖范围广泛，包括提供高专业知识及技术服务的多个领域，正处于以 AI及自动化为核心的加速转型期。法律、会计、工程技术、IT支援、建筑，以及广告与市场推广等行业已广泛采用AI 进行文件草拟、数据分析、内容生成及流程整合，令行政支援等部分基层职位需求下降，企业短期招聘意欲因而放缓。然而，市场对管理顾问、法律科技、工程顾问、AI 工程师、公关及市场策略等具专业判断力并能驾驭 AI 的核心人才需求持续上升。整体展望转弱属结构性调整，而非行业需求减弱。

人才短缺压力虽缓和但仍属高水平

调查显示，66%香港企业预计因缺乏人才难以填补职位，较2025年81%的预测下降15个百分点，亦是2016年以来最低，显示人才短缺压力有所缓解，但仍属较高水平。当前最紧缺的技能包括AI开发技能、应用AI技能、销售或行销技巧、制造或生产技能，以及工程技能。为了应对这一挑战，企业必须灵活应对人才短缺的挑战，以保障可持续发展与未来增长。人才短缺问题虽有缓和，但整体情况仍持续高水平。

徐玉珊指，人才输入政策使市场供应趋向稳定，人才数量增加为人才短缺数字提供下调空间。她又指，输入劳工政策目前仅针对特定行业，并设有严格比例限制，此举有助维持本地劳动市场结构比例的健康平衡。

2%企业计划明年减薪

调查又显示，2026年本港平均加薪幅度预计为2.7%，约38%的受访企业表示将会加薪，仅2%计划减薪，其余6成企业则持观望态度。徐玉珊指，加薪幅度与去年相若，反映企业在经济逐步复苏下，期望透过薪酬调整留住人才。她亦提到，目前转职市场的薪酬增幅普遍介乎10%至15%。

徐玉珊表示，因企业仍需要人才技能来实现增长，故现时招聘活动保持稳定，但在人才投资方面非常谨慎，AI将在未来成为提高生产力的强大驱动力，惟目前经济环境正在影响招聘决策，雇主正优先考虑满足当前需求的特定职位和能力。香港经济第三季保持稳步扩张，GDP按年增长3.8%，反映劳动市场持续改善，惟部分行业仍面对转型挑战。全球经济温和增长、中美贸易气氛缓和，以及旅游和金融活动畅旺，有助推动出口及整体经济表现。

记者：郭文卓

