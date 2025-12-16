Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

因一时贪玩撕选举海报边角 无业青年认刑毁1.28判刑

社会
更新时间：12:15 2025-12-16 HKT
发布时间：12:15 2025-12-16 HKT

无业青年在选举前于旺角塘尾道近亚皆老街的天桥，损坏属于香港特别行政区的两张选举海报，被捕后解释因一时贪玩犯案。青年今早在西九龙裁判法院承认刑事损坏罪，辩方求情指被告「手多搣咗海报角仔」，并非将海报全张撕走。主任裁判官苏文隆将案件押后至明年1月28日判刑，待取感化及社会服务令报案，期间被告续准保释候惩。

辩方求情指，当日被告与母亲前往老人院探望父亲的途中，经过案发地目睹海报，因一时贪玩及「手多搣咗」海报的一个「角仔」，被撕掉的海报边角仅属「手指咁大」及没印有文字，被告并非将全张海报撕走，海报仍完整地贴在案发地。

称一时贪玩手多犯案

案情指，在11月19日下午6时许，被告在案发地撕走有关选举的两张海报，其行为被闭路电视录影下。警员巡逻时发现海报被破坏，翻查闭路电视后揭发本案。被告犯案数日后，在街上被警员截停，被告被捕后在警诫下表示因贪玩犯案。

23岁被告毛志杰，报称无业，被控刑事损坏罪。控罪指，他于2025年11月19日，在旺角塘尾道近亚皆老街的天桥无合法辩解而损坏属于香港特别行政区的两张海报，意图损坏该财产或罔顾该财产是否会被损坏。

案件编号：WKCC5340/2025
法庭记者：黄巧儿

