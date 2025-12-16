中九龙绕道油麻地段12.21早上10时通车 繁忙时间车程大幅缩短至约5分钟 开通初时暂不收费

路政署宣布，中九龙绕道（油麻地段）将于星期日（21日）早上10点通车。届时贯通连接西九龙的油麻地至东九龙的启德和九龙湾一带，繁忙时间车程可由30分钟，大大缩短至仅约5分钟。绕道油麻地段开通时不收费，九龙湾段明年全线通车后会收取8元。

署理运输署助理署长/管理及辅助客运何均衡表示，由下星期一起，有8条巴士路线行经绕道，其中巴士公司将新增3条巴士线，包括由荃湾西站来往油塘的33X；屯门恒顺园来往观塘码头252S；以及由将军澳往机场的A28X。同日5条现有巴士路线会改经绕道油麻地段，包括258X、259S、259X、268P及269S，涵盖屯门、元朗及天水围来往观塘码头的繁忙时间路线。

他又指，当局会在第二阶段新增来往两条来往青衣及油塘、将军澳的巴士路线，并将现时两条路线全日改行绕道，运输署会于下一季向相关区议会介绍后实施；巴士公司会透过不同渠道通知乘客新安排。

记者：谢宗英