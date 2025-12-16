消委会交友配对︱消委会深入解构40岁高薪女「出事位」 如要求对象「靓仔」可以点做？

消委会交友配对︱消委会昨日分享投诉个案，其中一名年约40岁、年薪逾$300万元的张姓女士，希望寻找年龄及收入均相若的男士为对象，向配对公司支付7万元购买配对服务，惟获推荐18名男会员都无人「完全符合」当初列出的择偶条件。个案经处理后，仍然无法达成共识，有关公司拒绝退款。

消委会交友配对︱料商户有作「吹捧性质」承诺

消委会副总干事何应富今早（16日）在商台节目进一步谈及该个案。他指条款合约上一般不会保证配对者「完全符合条件」，一般而言有用户匹配度达八成以上就会作配对。他指张小姐个案，明显「出事」环节在于商户促销时作了一些「吹捧性质」的口头承诺，当事人信以为真，但最终结果不符预期时「口同鼻拗」，建议日后厘定合约时，应容让用户列明「核心必要条件」。

何应富指，这类交友配对服务，商户与消费者之间应有很清晰的协定，比如对消费者而言，什么属于「必要条件」，什么属于「喜好，但未必一定要」的，商户就可以根据这些条件再作配对。其中有关张小姐的个案，他相信商户在促销时有作口头承诺，会提供「高质会员」，作一些宣传性质、吸引消费者的字眼，但这些不是一些「可以明确计算」的内容，会将之视为「宣传性吹捧」，而非合约内容，很难证明商户「作不实陈述」。

何应富提到，一般会建议消费者如有核心条件，应在合约上写明，但这类交友配对公司提供的大部分都是「罐头式」合约，很少将特定要求条件列明，往往是导致争拗的原因。

被问到如果要求配对对象「靓仔」应如何列入合约，他指应尽可能列出一些量化标准，例如「身高几多、体型点样，肤色系要白净啲定系黑实啲呢？」总而言之原则是「清晰」。