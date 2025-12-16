陈宗彝：盛事活动带动旅客显著增长　「粤车南下」可望惠及整体零售业

旅发局公布，今年1至11月共录得约4,500万访港旅客人次，按年增加12%，亦已超越2024年全年访港旅客量的总数。候任选委界立法会议员陈宗彝表示，受惠于中美关系缓和及各项盛事活动奏效，11及12月份旅客量大幅攀升，并盛赞即将实施的「粤车南下」入市区措施是德政，预计将带动香港零售业消费好转。

陈宗彝今（16日）在电台节目中指出，11月访港旅客数字明显上升，12月酒店入住率亦大幅提高。他解释，今年4月至10月期间，由于美国关税政策刚实施，许多前往中国经商的旅客转持观望态度，延后来港行程，导致商务客源减少，对4、5星级酒店及会展业造成显著影响，商务旅客量一度下跌逾五成。

演唱会等盛事项目吸引大量旅客

他提到，随著11月中美贸易谈判形势渐趋明朗，双方关系缓和，积压的商务需求集中在11月及12月释放。以往12月旅游活动通常逐步放缓，但今年却相反，主因正是商务行程延后所致。另一关键因素为香港特区政府透过盛事基金推动的活动成效显著，尤其是演唱会等项目吸引大量旅客，令周五、周六酒店出现「一房难求」的情况。他旗下酒店11月入住率达94%至95%，12月初更是爆满。



11月访港旅客数字录约420万人次，按年上升17%。陈宗彝分析，目前旅客组合中内地旅客占约四成，比例持续上升；各口岸通关安排及高铁服务也带来更多旅客，高铁对短途客源尤其重要，占的比例亦越来越重要，不少旅客选择于周末及周日乘高铁来港游玩。

预计未来商务旅客将有增长空间

他亦注意到，旗下酒店以往主要接待日本旅客，但因日圆贬值，日本客源大幅减少，韩国旅客则保持稳定。欧美旅客因国际关系等因素，比例较以往下降；近年政府积极开拓中东及「一带一路」沿线市场，预计未来商务旅客将有增长空间。



关于「粤车南下」进入市区的安排，将于10月23日正式实施。陈宗彝表示，其旗下酒店商场已作准备，在200个车位中，首批25个已安装充电桩，并提供国标与欧标转接器供旅客使用。停车场收费推出下午3时至晚上12时收费200元、可多次出入的方案，方便旅客游览及购物。

他又称赞「粤车南下」的措施是德政，预计香港整个零售业消费会受惠。旅客自驾来港购物意欲较高，且不再局限于尖沙咀、铜锣湾等传统旅游区，可探索更多体验式行程，如前往黄大仙体验道教文化、鲤鱼门品尝海鲜，或到米埔观鸟等。此类行程多以家庭为单位，将进一步丰富香港的旅客组合。

相关新闻：

旅发局：本港11月迎420万旅客按年增17% 首11个月旅客量超去年总和 达约4,500万人次

粤车南下｜市区入境昨起接受申请 运输署收内地部门逾百宗转交

粤车南下｜机管局转机停车场首日启用 全日逾40个泊位已预约 林天福指预约情况理想



