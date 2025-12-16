圣诞节天气｜天文台料早上清凉日间干燥 最低气温跌落17°C

东北季候风正影响广东，该区普遍晴朗。天文台表示，今日（16日）正午时分，本港各区气温普遍较昨日高（17日）4°C左右。周末期间该区天色好转，日间温暖，周六（20日）及周日冬至（21日）气温介乎20°C至25°C；又预料东北季候风补充会在下周初至中期为广东带来稍凉及干燥的天气，圣诞节当日（24日）气温介乎17°C至21°C。

天文台预测本港下午及今晚天气大致天晴，气温介乎18°C至23°C，下午干燥，吹和缓东至东北风。

根据天文台九天天气预报，东北季候风会在未来数日继续影响华南，明日（17日）该区普遍晴朗，日夜温差较大，气温介乎19°C至25°C。一道广阔云带会在本周后期为广东沿岸及南海北部带来几阵雨。随该云带转薄，周末期间该区天色好转，日间温暖，周六（20日）及周日冬至（21日）气温介乎20°C至25°C。又预料东北季候风补充会在下周初至中期为广东带来稍凉及干燥的天气，平安夜（24日）气温介乎19°C至23°C，圣诞节当日（24日）气温介乎17°C至21°C。