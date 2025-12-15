罗淑佩祝贺残特奥会圆满闭幕 港队夺140面奖牌创佳绩 指香港成功通过大型体育盛事考验

残特奥会今日（15日）圆满闭幕，文化体育及旅游局局长罗淑佩表示，香港队在参与的28个项目中合共夺得51金49银40铜、共140面奖牌。她指这个成绩非常难得，形容若以人口人均计算，表现应位列全国前列。

罗淑佩在社交平台发文指出，她已于傍晚透过新闻公布祝贺香港运动员取得佳绩，相信香港队会为自己感到自豪。她又表示，香港今次与广东及澳门共同承办全运会及残特奥会两项国家最高规格的综合体育盛事，成功「通过举办大型体育盛事的考试」，交出亮丽答案，无论参赛运动员或现场观众，均获得难忘体验，为香港体育事业获得极大发展动能。

她指出，办赛工作绝不简单，香港相关经验不多，感谢国家体育总局的指导和支持，让香港得以完成使命。她亦衷心感谢全运会统筹办主任杨德强带领全体同事及义工团队尽心尽力，与广东及澳门众志成城，协助运动员发挥最高水平，亦为观众提供最佳观赛体验。

罗淑佩表示，随着所有赛事顺利完成，虽然各方依依不舍，但这次共同的经历和体会，将成为日后延续情谊及再次合作的重要基础。