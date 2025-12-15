大埔宏福苑五级火｜政府称用于较长期安置单位尚有一千多个 向罹难外佣家属发放25万元慰问金及殓葬金

政府表示，截至周一（15日）中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款约34亿元，连同政府投入的三亿元启动资金，基金总额约为37亿元，会用在协助居民重建家园，是长期和持续的支援。

早前宣布从基金向每户受影响家庭发放生活津贴，金额已由5万元增至10万元，截至今日已处理1 883宗个案；另外，就每名死者向家属发放20万元慰问金及五万元殓葬金，截至今日已处理130宗个案。

社会福利署（社署）社工已接触超过1,980个受影响住户，为超过4,900名居民提供「一户一社工」服务。社署会与受影响住户保持联系，为他们提供一切所需协助，并全力支援政府的善后工作。

政府亦向在火灾中受影响的外籍家庭佣工（外佣）提供支援及协助。劳工处一直与菲律宾和印尼驻港总领事馆保持紧密联系，协调及跟进有关工作。除就每名不幸离世的外佣向家属发放20万元慰问金及五万元殓葬金，以及向受伤的外佣发放五万元或十万元的受伤补助外，政府已向110名于宏福苑受雇的外佣提供二万元特别补助。

入境事务处为因火灾导致雇主未能继续履行雇佣合约的外佣作出特别安排，容许他们以访客身分留港三个月寻找新雇主，毋须先返回原居地。入境处亦会豁免相关的延长逗留期限费用。

在住宿援助方面，截至今日上午，共有1 336名居民入住由民政及青年事务局协调的青年宿舍／营舍或酒店房间；另有3,247名居民现居于房屋局的过渡性房屋、香港房屋协会（房协）项目或屯门宝田中转房屋的单位。

目前能够用于较长期安置受影响居民的单位尚有一千多个，供应足够。位于不同区域的过渡性房屋和房协项目目前仍可提供约400个单位。此外，位于屯门的宝田中转房屋及位于启德的「启航1331」，共有约900个单位供应。

考虑到受火灾影响居民非常紧急的情况，房屋局早前已作出特别安排，对入住过渡性房屋或房协项目的受影响居民提供住宿援助，租金全免。换句话说，如有需要，受影响的居民可以较长期入住。政府会在住宿方面一直支援受影响居民，有需要的居民无需担心相关租金开支或居住期。

此外，过渡性房屋营运机构及房协的职员和义工日以继夜为单位添置生活所需物资，尽力满足居民的需求。目前所有过渡性房屋及房协项目可供入住的单位均已配备床架、床褥、电磁炉和热水炉等家具电器，让居民可以放心入住。同时，不少团体主动派员到部分项目，为有需要的居民提供不同方面的支援。