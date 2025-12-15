Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天气丨天文台预测周日冬至气温和暖最高达25度 下周三平安夜亦不太冷

社会
更新时间：20:20 2025-12-15 HKT
发布时间：20:20 2025-12-15 HKT

踏入12月下旬，冬至及圣诞节将接连到来。天文台预测下周日( 21日）冬至部分时间有阳光，日间温暖，市区气温最高25度；天文台今日亦发出24日（下周三）平安夜天气预测，料部分时间有阳光，日间干燥，气温介乎18至23度。

天文台预测明日（16日）吹东至东北风3至4级，大致天晴，初时部分时间多云，日间干燥，市区气温介乎18至23度；周三（ 17日）大致天晴，日间干燥及温暖，气温介乎19至25度，吹东北风3至4级。

受广阔云带影响，天文台预测周四（18日）吹东至东北风4至5级，稍后高地达6级，部分时间有阳光，稍后有几阵雨；到周五（19日）吹东至东北风4至5级，高地达6级，大致多云，有几阵雨，气温介乎19至22度。

九天天气预测。
天文台预测周六（20日）及下周日（21日）冬至和暖，周六大致多云，日间短暂时间有阳光，气温介乎20至24度 。下周日部分时间有阳光，日间温暖，气温介乎20至25度。

至于下周一至三（22至24日），天文台预测吹东北风4级，间中5级，大致天晴，日间干燥。下周三（24日）平安夜部分时间有阳光，日间干燥，气温将介乎18至23度，意味这个圣诞不太冷。

 

