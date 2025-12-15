食环署 : 今年累计处理8500部冷气机滴水 明年夏季起应用AI自动侦测滴水位置

冷气机滴水问题困扰不少市民。食环署发言人表示，截至上月30日，今年累计已处理约8500部冷气机的滴水问题，较2023年多出约3倍，与去年同期比较亦增加超过3成，当中在署方锁定的黑点，冷气机滴水问题有显著改善。

「洗楼」形式重点跟进各区约300个冷气机滴水地点

食环署表示，今年采取全新行动策略，除继续处理市民投诉外，署方人员主动出击，以「洗楼」形式重点跟进各区约300个冷气机滴水地点，亦锁定30个对市民造成较大滋扰的黑点，包括巴士站、小巴站及行人通道等，展开每星期最少一次的执法行动，因应滴水问题多在夜间及清晨出现，署方亦调整调查人手分配，由以往日间7成、夜间3成，改为日间3成、夜间7成。

食环署亦积极应用创新科技，与创新科技署辖下物流及供应链多元技术研发中心合作研发冷气机滴水调查系统，今年在各区应用成效显著。该系统配备红外线夜视录像功能，能在夜间或低光环境下快速锁定滴水源头，侦测范围达120米，足以覆盖约40层高的大厦，大幅缩短调查取证时间。食环署计划在现有冷气机滴水调查系统的基础上，开发人工智能影像识别技术，自动侦测滴水位置，精准定位源头，以大幅提升调查准确性，并提高工作效率，期望于明年夏季开始应用。

此外，食环署与物业管理业监管局共同制定「处理冷气机滴水问题」良好作业指南，为持牌物业管理公司及物业管理人员提供相关指引。署方亦持续推广物业管理公司协助处理冷气机滴水事故计划，邀请私人屋苑的物管公司协助处理相关投诉，目前已有290多个私人屋苑参与，平均每年处理逾4 000宗个案。