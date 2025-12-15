「青 Teen 友法」师友计划举办结业礼 汤文龙 : 冀让更多青少年了解法律 远离毒品和不良影响

由香港律师会「青 Teen 讲场」主办，为期两年的「青 Teen 友法」师友计划的活动顺利完成，结业礼昨日（14日）在中环街市顺利举行。律师会会长汤文龙于致辞时表示，希望透过这个计划，让更多青少年能了解法律，多一份自我保护的能力，远离毒品和不良影响。他同时强调律师会将持续致力推行青少年教育活动，为社会培育积极向上的未来栋梁。

「青 Teen 友法」师友计划有逾60名律师友师及260名学生参与

「青 Teen 友法」师友计划自 2023 年 12 月启动以来，已有超过60名律师友师及260名学生参与。计划旨在透过与律师友师与学员的互动，增进学员的法律知识，协助他们规划人生目标，并树立积极正向的人生观。

当日所有摊位均由「青 Teen 友法」师友计划的律师友师及学员共同设计及制作，期望透过互动及教育元素，让公众更深入了解毒品的危害，并学习如何抵御及远离毒品的诱惑。是次活动亦荣幸邀得立法会功能界别（法律界）候任议员陈晓峰出席参与。

律师会理事及「青 Teen 讲场」筹委会主席谭雪欣在致辞时非常感谢所有律师友师的热心参与，以及学员们的积极配合，并希望大家能将在这个计划中学到的法律知识，运用在生活中，守法自律、远离毒品，为自己的人生打下坚实基础。

结业礼颁发各个奖项 表扬表现杰出学员

结业礼上播放了「青 Teens 印证」短片，记录了学员们在计划期间的成长点滴和珍贵回忆，展现了他们对法律知识的热情和对未来的展望。随后，学员及律师友师分享参与计划的心得与感受。学员潘晨朗及曾显耀表示，在友师的指导下，他们更深刻地了解到法律在日常生活中的重要性，同时亦学习了许多有关禁毒的知识，明白到毒品绝不能尝试，并会劝喻身边的人远离毒品；而友师云惟侠勉励学员们应保持良好的学习心态，坚守底线并明确原则，方能在人生路上作出正确的抉择。

结业礼期间亦颁发各个奖项，表扬在「青 Teen 友法」师友计划中表现杰出的学员。奖项包括「活力表现学员」、「最具人气奖」、「无毒创意奖」及「健康推广奖」。奖项不仅肯定了学员们的努力与成长，也激励更多青少年积极参与未来的法律教育活动。

香港律师会将会持续推动类似的公益活动，发挥社会责任，为青少年的健康成长保驾护航。未来，律师会亦将深化与学校及社区机构的合作，透过更多元化的法律教育和师友交流活动，培养青少年的守法意识及社会关怀精神。