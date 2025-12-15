Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜入境处酌情容许因此失去工作外佣留港3个月揾工 毋须先返回原居地

社会
更新时间：18:36 2025-12-15 HKT
发布时间：18:36 2025-12-15 HKT

大埔宏福苑五级火造成160人死亡，大批居民痛失家园。入境处表示，一直密切关注受大埔火灾影响的外籍家庭佣工（外佣）的需要，并积极与劳工处及相关领事馆保持紧密联系，为受影响的外佣提供适切的协助。入境处已为因火灾导致雇主未能继续履行雇佣合约的外佣作出特别安排，容许他们以访客身分留港3个月寻找新雇主（可按需要再延长），毋须先返回原居地。入境处亦会豁免相关的延长逗留期限费用。

如有关外佣因火灾而遗失签证或合约等文件，入境处会为他们提供相关的纪录。此外，受火灾影响的雇主和外佣如需通知入境处更改合约地址，可于安顿后，适时填妥表格ID407G，经香港政府一站通网页（https://www.gov.hk/tc/residents/immigration/nonpermanent/id407g.htm）通知入境处。

入境处亦已为受大埔火灾影响的雇主及外佣特别设立查询热线2829 3129，方便查询外佣签证相关事宜。

大埔宏福苑五级火，令大批居民痛失家园。资料图片
大埔宏福苑五级火，令大批居民痛失家园。资料图片

 

