黎智英案丨官斥黎智英证供前后不一 国安法后仍倡制裁 隐瞒曾付2300万为台聘美顾问

壹传媒创办人黎智英与《苹果日报》三间相关公司，今被裁定串谋勾结外国势力及串谋刊印及发布煽动刊物3罪罪成。法官斥黎智英的证供自相矛盾、前后不一、不足为信，例如黎智英仍死口不认曾与前美国陆军副参谋长基恩（Jack Keane）及前美国国防部副部长伍夫维兹（Paul Wolfowitz）两人签订协议并支付费用，要求两人助台湾了解美国特朗普政府对台态度，但黎两年间则透过得力助手Mark Simon向两人支付了合共约2300万元顾问费，又聘请律师为两人向美国司法部申请许可。

刻意隐瞒曾支付数笔项款用以影响美台针对中港政策

法官指，黎智英作供时否认多项指控，包括向任何人付款以影响外国对中港的政策；向台湾时任总统蔡英文及美国时任国安顾问博尔顿提倡美军驻台作抗衡中国的杠杆；预先安排会见美国时任副总统彭斯及国务卿蓬佩奥等人以请求制裁；个人访谈节目《Live Chat with Jimmy Lai》与《苹果日报》无关等。

惟证据证明黎智英的说法不尽不实，如黎智英两年间经Mark Simon，向前美国陆军副参谋长基恩及前美国国防部副部长伍夫维兹支付了合共约2300万元的「台湾顾问费用」，又聘请律师为两人向美国司法部申请许可。另外，台湾《苹果日报》在2017至2020年间合共向蔡英文「左右手」江春男支付逾100万元，惟江春男当时已不再受聘于台湾《苹果日报》。法庭认为黎智英刻意隐瞒事实，裁定上述款项皆是用以影响美台针对中港的政策。

裁定黎与基恩、伍夫维兹等参与制裁中港官员

伍夫维兹在2018年曾向黎智英发讯，感谢黎智英推动美军驻台；黎智英2017年会见前美国白宫国安顾问博尔顿（John Bolton）后又向江春男发讯指达成了自己要求，博尔顿将会于《华尔街日报》撰文。法庭又指，黎智英的个人访谈节目《Live Chat with Jimmy Lai》均由《苹果日报》的员工、管理层以及网上平台协助进行，与海外国际线人士互动，不单纯是其个人节目。

法官裁定黎智英与基恩、伍夫维兹、Mark Simon、美国国务院前资深顾问惠顿(Christian Whiton) 、「美国台湾商业协会」韩儒伯，共同参与影响美国政策，在《香港国安法》实施前制裁中港官员，主张冻结前香港中联办主任骆惠宁等人的银行帐户。黎智英与Mark Simon在《香港国安法》实施后仍支持美军驻台。

Mark Simon在2019年6月底发出的WhatsApp讯息显示，黎智英翌月到华盛顿与副总统彭斯及国务卿蓬佩奥会面前，早已预先安排，黎智英显然意欲淡化其事前知情及游说目的。虽然黎智英最初否认曾游说制裁，惟在控方盘问下改口，法庭认为黎智英会面前，蓬佩奥的时任女助理玛丽基塞尔（Mary Kissel）已建议黎智英会上特别问及可否制裁中港官员子女。

官认为黎接触陈梓华、刘祖廸目的包括国际游说工作

黎智英作供时又指，他会见陈梓华旨在要求陈梓华协助安抚「勇武」，惟法庭认为其说法不合情理，涉案证据显示黎智英计划让陈梓华参与国际游说，亦难以理解陈梓华作为「和理非」可以如何安抚「勇武派」。法官认为黎智英与陈梓华的WhatsApp内容远远不止于「安抚」请求，也谈及国际游说、美国立法制裁及香港「35＋」初选，又建议陈梓华会见台湾革命家施明德，陈梓华与Mark Simon持续向黎智英汇报陈梓华的国际游说工作进度，黎智英亦清楚知悉李宇轩参与国际游说对抗中港。

黎智英供称他接触「揽炒巴」即刘祖廸同样为了安抚「勇武派」及组织领导群管理「勇武派」。法庭拒绝接纳其证供，指出黎智英鼓励「揽炒巴」坚持打国际线，在《香港国安法》实施后继续争取国际制裁中港。即使黎智英否认在《香港国安法》实施后请求国际制裁，惟法庭认为当时黎智英仍然主张以台湾作杠杆对抗中国，在访谈节目中也继续主张美国在台驻军，显然是继续以较隐晦方式请求国际制裁。

官不信黎供称于国安法生效后不再请求制裁中港

黎智英访问「香港监察」创办人罗杰斯（Benedict Rogers）时，表明他预计自己将面临被控勾结外国势力的危机，但仍决意要求国际发声支持香港，法庭因此裁定黎智英明知其行为违法，仍要求罗杰斯继续间接让他可接触外国国会。

黎智英2020年9月24日访谈美国费城「外交政策研究所」学者夏塔克（Thomas Shattuck）时谈及针对中国的科技禁运，法庭裁定黎智英当时亦在隐晦要求国际制裁中港。法官批评黎智英供词充斥矛盾，前后不一，作供回避，不足为信，故不相信黎智英供称他在《香港国安法》实施后不再请求国际制裁中港。

黎不欲陈日君枢机冒险代其访美可见游说工作未止

Mark Simon在《香港国安法》生效后两日转告黎智英，由于黎智英无法离港，美国高官希望可以有一名「有份量的人」代替黎智英访美，并建议陈日君枢机替黎访美，黎智英则回应指这对于陈日君枢机而言太危险，故不会成行。

法庭认为由此可见，黎智英与Mark Simon在《香港国安法》生效后仍继续协议游说美国官员惩罚中国。美国官员透过Mark Simon向黎智英传达讯息，可见Mark Simon是代表黎智英对外行事，联络美国国家安全委员会，因此裁定Mark Simon自2017年起便为代表黎智英对外合作的核心角色，直至《香港国安法》实施后仍然继续。

法庭续指，黎智英在《香港国安法》生效后坚持经人脉联系寻求国际支持，请求外国制裁中港，用行动代替言语来倡议，争取制裁中港官员、取消香港特殊地位、科技禁运等。黎智英2020年8月在访谈节目中谈及其还押经历时，明言他即使早知有如此下场，也会坚持做同样的事，「坐监都拣呢条路」，「性格决定咗我嘅命运，咁我接受我嘅命运」。法庭因此裁定黎智英在《香港国安法》生效后坚持抗争，请求外国制裁中港。

案件编号：HCCC51/2022

法庭记者：陈子豪