黎智英案｜罗淑佩 : 裁决彰显公义并维护法治 会将国安意识融入日常工作

高等法院原讼法庭今日( 15日 )就黎智英及《苹果日报》三间相关公司被控「串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪」及「串谋刊印、发布、要约出售、分发、展示及/或复制煽动刊物罪」一案作出裁决，三项控罪全部裁定罪名成立，文化体育及旅游局局长罗淑佩表示，裁决彰显了公义并维护了法治，欢迎法庭的定罪裁决。

罗淑佩于社交平台发文，指事实证明《香港国安法》自颁布实施以来，法庭依法惩治危害国家安全的罪行，做到有法必依、执法必严、违法必究，有力维护了国家安全、主权和发展利益，使香港重回繁荣稳定的正轨。特别是在经历2019年「黑暴」时期，香港饱受暴力肆虐，造成社会动荡、人心不安，《香港国安法》的实施有效遏止了危害国家安全的行为，让香港逐步恢复秩序与安全，充分彰显了法律对危害国安行为的「零容忍」态度，并体现了法律的公义与香港法治精神。

文体局将推动弘扬中华优秀文化 增强对国家认同感与民族自豪感

维护国家安全是一项持续且重要的工作，需要全社会共同努力，时刻保持警惕，切实履行维护国家安全的责任。维护国家安全需要依法惩治违法行为，也需要加强教育与宣传。文化体育及旅游局将持续推动弘扬中华优秀文化，让市民更加深刻地体会中华文化的悠久与优秀，深化市民对国家的认识与认同，从而增强对国家的认同感与民族自豪感。同时，该局会将国家安全意识融入日常工作，巩固维护国家安全的基石，努力与社会各界携手，共同守护国家安全，确保香港长治久安，一国两制行稳致远。

