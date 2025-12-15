黎智英案｜入境处 : 对裁决表欢迎 会坚守国家南大门 积极排除任何国安风险

高等法院原讼法庭今日裁定黎智英及《苹果日报》相关三间公司「串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪」等三项控罪罪成，入境处对裁决表示欢迎。

入境处于社交平台发文，指经历156日的公开聆讯，今次裁决彰显了法律的正义，维护了香港的核心价值，实证任何企图危害国家安全的人都须为他们的违法行为承担法律后果。

目前国家安全风险形势仍然复杂严峻，国家安全隐患仍然存在，香港定必要用好 《香港国安法》、《维护国家安全条例》及其他相关的国家安全法律，填补所有对国家安全带来威胁的短板漏洞，巩固并珍惜得来不易的稳定局面。

入境处作为香港特区政府其中一支纪律部队，坚决维护国家主权、安全和发展利益。入境处将一如既往在出入境事务上按照所有适用法例和现行入境政策严密把关，坚守国家的南大门，积极排除任何国家安全风险，保护香港市民的利益和福祉，为香港的繁荣稳定保驾护航，确保『一国两制』行稳致远。

相关新闻：

黎智英案丨黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情

黎智英案｜三项控罪全部罪成 警国安处：乱局推手 难辞其咎

黎智英涉串谋勾结外国势力案今早裁决 警方法院外严密布防 确保首宗勾结外力案裁决顺利进行

黎智英案｜李家超欢迎裁决：黎智英挑拨社会对立、乞求外国制裁损国家根本利益 其行可耻、其心歹毒