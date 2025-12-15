Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

国安处首引非法操练罪拘捕后 两保安员被控串谋颠覆国家政权罪 还押3.20再讯

更新时间：15:48 2025-12-15 HKT
发布时间：15:48 2025-12-15 HKT

国安处上周在工厦单位进行执法行动时，疑捣破军事非法操练场所，检获气枪及怀疑爆炸品等武器，并首引《维护国家安全条例》下的「非法操练」罪拘捕10人。其中两名男保安员涉嫌在2021年至2025年间串谋他人威胁国家安全，被控串谋颠覆国家政权罪。案件今早在西九龙裁判法院首次提堂，国安法指定法官、总裁判官苏惠德应控方要求押后案件至明年3月20日再讯，待警方进一步调查，包括检查被告的电话及USB、索取有关枪械、炸药及通讯装置的专家报告等，期间二人须还押候讯。

两名任职保安员的被告分别为，24岁彭加熙及25岁李晋森，同被控串谋颠覆国家政权罪。控罪指2人于2021年某日至 2025年12月11日期间（包括首尾两日），一同串谋其他人串谋，组织、策划、实施或者参与实施以武力、威胁使用武力或者其他非法手段旨在颠覆国家政权行为，即推翻、破坏中华人民共和国宪法所确立的中华人民共和国根本制度；推翻中华人民共和国中央政权机关或者香港特别行政区政权机关；严重干扰、阻挠、破坏中华人民共和国中央政权机关或者香港特别行政区政权机关依法履行职能。

