「易通行」及港珠澳大桥明年3.16起 停止接受快易通ETC及VGoPAY缴费

运输署今日（15日）提醒市民，因应快易通有限公司宣布由2026年3月16日起退出储值支付工具业务，「易通行」及港珠澳大桥同日起，将停止接受以快易通电子道路收费系统（ETC）及VGoPAY电子钱包缴交隧道费及大桥通行费。使用「快易通」ETC的市民应尽快转用其他自动付款方式，以继续享用不停车缴费的便利。

「快易通」ETC缴费用户须尽快设定新自动缴费方式

该署呼吁使用「快易通」ETC缴费的用户，尽快于「易通行」网页（www.hketoll.gov.hk）或流动应用程式设定新的自动缴费方式，包括连结银行户口直接付款、以信用卡自动付款或从指定储值户口扣款，继续享受「易通行」自动缴费的便利。

如登记车主未有设定新的自动缴费方式，则需按法例要求在通过隧道的14个工作天内自行缴付隧道费，例如经「易通行」网站或流动应用程式内的电子支付方式缴付，或到便利店或「易通行」客户服务中心以现金缴付。

逾期缴费可被征收最高每程525元的附加费，而相关车辆或会不获续牌及过户。用户如需协助，可致电「易通行」24小时客户服务热线3853 7333或参阅相关教学短片（www.hketoll.gov.hk/Home/Resources）。

港珠澳大桥通行费方面，有关用户应透过「粤通卡」网站（www.96533.com）、其他本地合作银行或到以下地点申请「粤通卡」服务，以继续自动缴付大桥通行费 :

粤通卡客户服务中心珠海营业厅；或

广珠西线南屏收费站高速公路服务点。

有关「粤通卡」申请安排的查询，可致电快易通有限公司客户服务热线2627 8888。



运输署发言人表示，一直与相关监管机构密切联系，并已要求快易通有限公司主动通知有关客户并提供适切协助，确保客户顺利设定其他自动付款方式，以缴付隧道费及大桥通行费。有关市民应留意该公司网页（www.autotoll.com.hk/autotollclub/）的公布。