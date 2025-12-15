Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

政府扩大性罪行查核范围至志愿工作者 增设三警署提供24小时指纹服务

社会
更新时间：10:35 2025-12-15 HKT
发布时间：10:35 2025-12-15 HKT

为进一步加强对儿童及精神上无行为能力人士的保护，政府今日（15日）起扩大性罪行定罪纪录查核机制涵盖范围至志愿工作者。同时，政府亦增设三间指定警署，为合资格申请人提供24小时套取指纹服务。

查核机制属自愿性质 由招募机构自行评估风险

政府发言人表示，志愿工作者包括但不限于义教老师、义务运动教练等。查核机制仍属自愿性质，由招募机构自行评估风险后考虑查核需要，并由合资格申请人办理申请。

为进一步便利申请人，除位于湾仔警察总部的性罪行定罪纪录查核办事处及现有的六间指定警署（北角、油麻地、牛头角、屯门、沙田及荃湾）外，警务处将军澳、上水和大屿山北（东涌）增设三间指定警署，包括将军澳、上水和大屿山北（东涌），以提供24小时套取指纹服务。合资格申请人可透过网上平台递交申请及预约前往提交指纹。

政府自2011年底推行查核机制，让雇主查核从事与儿童或精神上无行为能力人士有关工作的人士，有否任何指明列表中的性罪行刑事定罪纪录。在推行时，查核机制的合资格申请人涵盖向机构或企业应征与儿童或精神上无行为能力人士有关工作的准雇员、合约续期雇员，以及由外判机构派往其他机构或企业提供有关工作的雇员。

政府将分阶段推进 考虑涵盖所有现有雇员及自雇人士

香港法律改革委员会于2022年5月发表《性罪行检讨中的判刑及相关事项》，建议扩大查核机制涵盖范围至所有现有雇员、自雇人士和志愿工作者。

政府指，为加强对儿童或精神上无行为能力人士的保障并回应法改会的建议，已由2024年底实施扩展计划的第一阶段，把查核机制的涵盖范围扩展至准自雇人士，并推出首阶段优化措施，包括推出网上申请、24小时套取指纹服务及延长查核申请的有效期至36个月，以方便申请人。

发言人指，政府会参考在首两个阶段将查核机制涵盖范围扩大至准自雇人士和志愿工作者的相关经验，适时考虑将涵盖范围扩展至所有现有雇员及自雇人士，以达成最终目标。届时会再公布详情。
 

