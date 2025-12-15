Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

消委会去角质洁面产品︱测试3款酸碱值过低或刺激皮肤 Detclear致癌物二恶烷同时超标

社会
更新时间：11:00 2025-12-15 HKT
发布时间：11:00 2025-12-15 HKT

消委会测试25款具去角质功效的洁面产品样本，以评估其化学安全程度，发现去角质产品的常见成分 α-羟基酸、即俗称果酸及水杨酸的含量，全部符合内地的相关规定。不过，有3款样本的酸碱值低于内地相关的规定，或会对皮肤造成刺激。有6款样本标示或说明含有果酸或水杨酸，但未有检出或只检出部分相关成分，供应商回应指，或与部分样本所添加的相关成分低于内地规范检验方法的检出限值有关。

有 3 款样本检出有害污染物二恶烷，虽然检出量符合内地要求，但其中 1 款超出欧盟 SCCS 的建议水平。此外，有 5 款样本检出含量高于0.01%的香料致敏物质但未有在标签列出，不符合欧盟《化妆品条例》的规定。消委会建议厂商留意国际间订定的最新法规和建议，并积极改善产品配方及提供清晰的成分资料，加强保障消费者的健康。

消委会去角质洁面产品︱最便宜和最贵差距超过28倍

消委会测试了25款去角质洁面产品样本，主要购自个人护理用品店、百货公司及美容用品专门店。测试中，19款产品标示含有果酸或水杨酸等化学去角质成分，而其中9款则添加了磨砂粒子。这些样本的价格从29元到450元不等，以每毫升或克的价格计算，最便宜和最贵的差距超过28倍。

由于香港暂未制定相关法例来保障去角质洁面产品的化学安全，测试参考了欧盟及内地的相关标准。

消委会去角质洁面产品︱MUJI、BCL、Detclear三款 验出可致癌物二恶烷

测试显示，collagen by watsons的净澈去角质洁面啫喱、Detclear「水果焕肤去角质啫喱」及ROSETTE的「果酸去角质维C凝胶-亮透型」等3款产品的酸碱值未符合内地规定，分别为2.6和2.7，低于应有的3.5，可能引发皮肤刺激或过敏反应。消委会呼吁消费者若使用后出现不适，应立即停用并咨询医生意见。

此外，约70%的样本检出香料致敏物质，而其中5款未依照欧盟规定标示产品中的相关成分。消委会建议，生产商应遵循国际最新法规，改善产品配方并清楚列出成分资料，以保障消费者健康。

在检测二恶烷方面，无印良品（MUJI）的「FACE SOAP-SCRUB」、BCL的「AHA by Cleansing Research 3in1 深层洁净洗面膏」及 Detclear「水果焕肤去角质啫喱」3款产品检出该物质，前两者符合内地标准及欧盟SCCS建议水平，只有 Detclear「水果焕肤去角质啫喱」超过了欧盟的建议限值，但符内地要求。消委会强调，洁面产品一般与皮肤接触时间短，因此吸收量有限，但仍鼓励厂商改善生产流程，以减少二恶烷含量。

据国际癌症研究机构（IARC），二恶烷被归类为第2B组，或可能令人类患癌物质。美国衞生与公众服务部2012年的研究亦提到，短时间接触低浓度的二恶烷气雾，也可能会刺激眼睛和呼吸道。

至于产品标签方面，8款样本未按要求详细标示成分与有效期限。消费者提醒消费者，应在选择和使用去角质洁面产品时，应先局部试用，尤其是对于皮肤敏感或有过敏病史的消费者，并遵循产品的使用建议与频率，并在使用后尽快进行保湿和防晒护理。

记者：谢宗英

