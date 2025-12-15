《苹果日报》黎智英涉串谋勾结外国势力案今早裁决 逾百人法院外等候旁听 警方加强戒备

壹传媒创办人黎智英与《苹果日报》三间相关公司涉串谋勾结外国势力案已完成156日审讯，三名《香港国安法》指定法官杜丽冰、李素兰及李运腾考虑近两个半月后，将于今早10时正式宣布裁决。

警现场布防 派「剑齿虎」装甲车待命

自今早约7时起，西九龙法院外已有逾80人排队等候入庭旁听，警方在附近一带加强戒备，多辆警车及「剑齿虎」装甲车在现场待命，亦有警员带同警犬巡逻。大量警员于法院外、及至东京街一带候命，并对排队入庭人士及途人进行截查。

法院正门外有大量记者采访，警方在门外划分两个传媒区域。另外，车辆驶入法院范围及停车场时，亦须经警方用仪器扫描车底及车身。

多国领事派员旁听

及至早上约9时，排队等候领取入庭筹的人士已逾百，当中包括英国、美国、加拿大等多国领事，而黎智英的太太及么子亦约于9时许到达西九龙法院，两人结伴进入法院安检区及准备入庭。

司法机构预留西九龙法院大楼3 号法庭、设有聆讯直播的 2 号法庭、1 号法庭、八楼陪审员集合处、16 号法庭、17 号法庭、18 号法庭和19 号法庭给予公众人士入庭旁听，职员在聆讯开始前45分钟前派发507 张公众席入庭筹，公众人士必须取得入庭筹后方可进场旁听。记者则获预留116个座位入庭旁听，由于案件受国际关注，亦有不少国际传媒到庭密切跟进。

案件编号：HCCC51/2022

法庭记者：王仁昌

