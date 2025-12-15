天文台｜部分时间有阳光及干燥 早上清凉 日间最高气温约20度

干燥的东北季候风正影响广东沿岸。本港今早清凉，市区气温降至15度左右，由于天朗气清及风势较弱，新界部分地区辐射冷却明显，气温降至12度或以下。此外，一道云带覆盖南海北部。

本港地区今日天气预测，部分时间有阳光及干燥。早上清凉，日间最高气温约20度，晚上大致多云。吹和缓东北风，渐转吹和缓至清劲东风。

展望未来一两日部分时间有阳光，气温回升，但内陆地区日夜温差较大。接近周末大致多云。

分区气温

九天天气预报

干燥的东北季候风会在今明两日为华南沿岸带来稍凉的天气。随著季候风在本周中期稍为缓和，该区气温回升，但内陆地区日夜温差较大。预料一道广阔云带会在接近周末为华南带来几阵雨。随著该云带转薄，周末期间至下周初该区天色较为明朗。