罗淑佩出席乒乓球赛事 赞扬残特奥港将表现 透露WTT年终决赛有望再临香港

社会
更新时间：23:22 2025-12-14 HKT
发布时间：23:22 2025-12-14 HKT

残奥乒乓球赛事及WTT男女单年终决赛今日（14日）在香港上演，文化体育及旅游局局长罗淑佩先后观赏了这两项赛事，并赞扬残奥选手潘伟乐及王婷霆表现出色，分别夺得铜牌。罗淑佩亦透露，WTT年终决赛主办单位正计划明年再次在香港举行。

罗淑佩在社交平台分享，她下午再次来到荃湾西体育馆，观看残奥乒乓球。她亲身见证潘伟乐及王婷霆分别取得男单及女单铜牌，并赞扬两位选手水平高超、打球专注。她特别提到，潘伟乐所获得的铜牌是男单全运史上首面，潘伟乐赛后亦表示期待明年名古屋亚残运的比赛。

文化体育及旅游局局长罗淑佩先后观赏了残奥乒乓球赛事及WTT男女单年终决赛。罗淑佩Facebook图片
文化体育及旅游局局长罗淑佩先后观赏了残奥乒乓球赛事及WTT男女单年终决赛。罗淑佩Facebook图片
罗淑佩赞扬残特奥港将表现。Facebook图片
罗淑佩赞扬残特奥港将表现。Facebook图片

晚上，罗淑佩赶赴红磡体育馆，观看WTT男女单年终决赛。尽管孙颖莎和王楚钦的「莎头」组合因伤缺阵，她仍认为赛事精彩，气氛热烈。罗淑佩指出，这项赛事不仅是体育盛事，更是重要的旅游项目。

她表示，主办单位反应正面，已开始计划赛事明年再次在香港举行的具体安排。罗淑佩最后为女单冠军王曼昱颁发奖座，结束其「乒乓球日」。

 

 

