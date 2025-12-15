宏福苑五级火︱工程师：独立委员会剖析成因 有助提升全港消防安全
更新时间：08:15 2025-12-15 HKT
宏福苑五级火为本港建筑物消防安全敲响了警钟，相关后续工作至关重要。政府就火警成立独立委员会，审视火灾起因和迅速蔓延原因等问题。香港工程师学会消防分部事务委员工程师李定强相信，基于现有的明确监管分工，独立委员会能够深入剖析事故的根本原因，系统性地评估现行机制的执行成效与潜在不足，有助于进一步提升全港建筑物的消防安全水平。
李定强表示，独立委员会能针对「被动消防安全设施」、「主动消防安全设施」及有效落实消防安全管理工作中的衔接环节、标准落实及跨部门协作等关键议题，提出具体可行的改善建议。此举将有助于进一步提升全港建筑物的消防安全水平，从而切实保障公众的生命与财产安全，防范类似悲剧重演。
竹棚金属棚各有优劣
就棚网的阻燃标准而言，他赞扬发展局及屋宇署对棚网阻燃效能监管作出之迅速回应。发展局已于12月11日公布棚网阻燃效能监管之最新制度，其中包括三个主要环节，首先，承建商必须提供棚网阻燃效能证明书和检测文件；其次，棚网来货抵达香港后，必须抽取指定数目样本送到指定实验所检测，通过检测后才可上架使用；最后，棚网上架后政府部门会随机抽样覆核。关于棚网证书造假问题，他指出，此属严重违法行为，认为必须彻查并追究责任，以防止该类行为再发生。
另外，关于竹棚和金属棚的比较，李定强表示，每一种物料都有各自的优点及缺点，竹棚在香港使用多年，亦并非特别不耐火，从今次火警的相关报道及画面看到，竹棚在火后仍能保持结构。至于改用金属棚，他指出，金属虽较稳固，但灵活性不足，是否适合香港密集环境，仍需专家进一步探讨。
记者：蔡思宇
