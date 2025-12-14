因病致贫︱调查：六成受访者难负担医疗开支 有患者觉「累全家」萌放弃念头

一项调查显示，「因病致贫」在香港已成为普遍困境。研究发现，38.7%的受访者因医疗开支而面临财务困难，其中约两成更跌至贫穷线以下。高额医疗负担令家庭经济承受重压，多达73.5%的受访者对此表示「非常担忧」或「极度担忧」。调查亦就此向政府提出多项政策建议，冀为陷入「因病致贫」的患者提供更多实质协助。

逾6成受访者难以负担医疗开支

长期病患者关注医疗改革联席在今年2月至9月期间，共收集9位受访者资料与意见，以及242份问卷。调查指出，受访家庭收入中位数仅为17,000港元，不足全港中位数六成。近半（49.1%）受访者的医疗开支占家庭收入25%以上，62.8%受访者直言难以负担。研究进一步揭示，公私营医疗失衡、药物安全网滞后、以及僵化的福利审查制度，是导致患者陷入经济困境的主要原因。许多患者因公营轮候时间过长，被迫转向私营医疗，而新药纳入资助往往需时两年，期间患者需自行承担高昂药费。

患者萌生「累全家」念头

除了经济压力，研究亦关注患者的心理状态。不少患者因自觉「累全家」而萌生放弃念头，更因为「有药冇钱食」和「有病冇钱医」而产生深深的无力感，更有跌落综援线下的个案觉得自己「冇用」，因病而变成「废人」。为应对开支，家庭普遍需压缩其他支出（73.6%）、甚至动用家庭积蓄（62.8%）。

团队倡多方面改革

研究团队提出一系列政策建议，包括加快新药纳入安全网、放宽资助门槛，并检讨伤残津贴机制，使其更贴合患者实际需要。同时，建议优化自愿医保计划，设立高风险池以涵盖带病人士，并透过「微保险」等形式为基层提供针对性保障。长远而言，报告呼吁政府推动整体医疗融资改革，建立有效的风险分摊机制，从根本上降低灾难性医疗开支对家庭的冲击。