宏福苑五级火｜逾1400户灾民已获安置 何永贤：尚余约470个单位可供使用

社会
更新时间：14:08 2025-12-14 HKT
发布时间：14:08 2025-12-14 HKT

大埔宏福苑灾民因火灾痛失家园，政府随即启动应急安置方案，确保灾民住屋需求得到妥善照顾。房屋局局长何永贤今日（14日）透过社交媒体，更新宏福苑居民中长期安置方案的最新进展。截至今日中午12时，已有1424户、共3230人入住过渡性房屋及房协提供的单位。

屯门宝田邨已安排300个单位

何永贤指，目前尚余约380个过渡性房屋单位和约90个房协单位可供使用，让有需要的居民入住。此外，已有2户共5人入住屯门宝田中转屋。现时宝田邨已安排300个单位，预计未来一星期将增加至500个单位可供入住。

除房屋局的过渡性房屋火速投入服务外，房协的单位及房委会的中转屋也成为需要电梯的居民的主要选择。何永贤特别感谢房协一直以来的全力配合，并「多走一步」为居民筹备生活必需品，包括床架被褥、枱櫈、电器、拖鞋纸巾，共同为宏福苑居民提供全面支援。何永贤表示，政府会继续努力，让更多有需要的宏福居民尽快安顿下来。

