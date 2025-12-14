宏福苑五级火｜逾1400户灾民已获安置于过渡性房屋及房协单位 何永贤：超过1000个单位可供使用

大埔宏福苑灾民因火灾痛失家园，政府随即启动应急安置方案，确保灾民住屋需求得到妥善照顾。房屋局局长何永贤今日（14日）在社交平台发文，更新宏福苑居民中长期安置方案的最新进展。截至今日中午12时，已有1424户、共3230人入住过渡性房屋及房协提供的单位。

屯门宝田邨已安排300个单位

何永贤指，位于不同区域的过渡性房屋和房协项目，目前仍可提供约400个单位。此外，位于屯门的宝田邨，及位于启德的「启航1331」，共有约800个单位可以马上供应。

除房屋局的过渡性房屋火速投入服务外，房协的单位及房委会的中转屋也成为需要电梯的居民的主要选择。何永贤特别感谢房协一直以来的全力配合，并「多走一步」为居民筹备生活必需品，包括床架被褥、枱櫈、电器、拖鞋纸巾，共同为宏福苑居民提供全面支援。何永贤表示，政府会继续努力，让更多有需要的宏福居民尽快安顿下来。