宏福苑五级火︱候任议员促检讨招标 方国珊：虚假授权书普遍 「无啦啦就会从天而降」

政府就大埔宏福苑火灾成立的独立委员会，将于本月下旬展开工作。多名候任立法会议员均关注大厦维修中的「围标」问题，要求检视现行招标制度，并打击虚假授权书现象，以保障小业主权益。他们亦建议引入第三方监察机制，加强工程透明度。

候任新界东南立法会议员方国珊今早（14日）在电台节目中指出，小业主普遍缺乏专业知识，每当面临楼宇大维修或翻新工程时，常感到无助。她建议当局加强突击抽查、设立举报机制，减少过度依赖业界自律，并成立「楼宇维修监管局」及提供一站式「消防代办专柜」，鼓励大厦尽快遵办消防指示，从而降低火警风险。她亦呼吁加强市民的火警逃生知识。

方国珊：必须提升资讯透明度

针对如何预防围标，方国珊认为必须提升资讯透明度。她指出，个别业主立案法团与管理公司关系可能千丝万缕，例如「授权书」由管理公司核实业主姓名的做法是否恰当，值得商榷。她透露，曾有业主在购入单位仅签署一次文件后，「无啦啦，授权书就会从天而降」，更有私人屋苑突然出现多达二百份假授权书，影响法团表决结果。即使警方介入调查，举证过程亦十分困难及复杂。因此，她期望未来在立法会设立专责小组跟进相关问题。

方国珊强调，虚假授权情况相当普遍。她举例，曾有屋苑召开居民大会当日早上11时，一位年老婆婆接到纸条，指其单位已被他人「授权」，但婆婆表示从未授权任何人，亦不认识所谓被授权者。

方国珊亦提到，目前「招标妥」计划在审议标书后，专业顾问或未有关注维修施工中的消防安全及物料标准。她建议政府资助所有进行大维修的屋苑，聘用第三方顾问监察施工安全。

周浩鼎：可考虑透过「招标妥」加强工程管理

在同一节目中，民建联副主席周浩鼎表示，虚假授权书在社区内确实存在，认为这是改革中需要探讨的课题。他建议政府可考虑透过优化「招标妥」计划，加强介入业主立案法团的工程管理，例如设定某个金额以下或符合特定条件的工程，可由政府代办，以完善监督。

周浩鼎亦指出，另一问题源于权责不清。不少大厦法团未必充分了解自身责任重大，加上缺乏专业知识，容易导致权责模糊，尤其许多旧楼、唐楼的业主年事已高，却被推举为法团主席，若「有心人」心存不轨或涉及利益纠纷，「呢啲人唔清唔楚，就更加容易会出事」。他认为，若能明确相关法律责任，将有助促使法团成员自我监督，这次宏福苑事件正反映检讨改革的必要。

卜国明：期望委员会检讨现行招标机制

工程界候任立法会议员卜国明指出，宏福苑大火揭示许多存在已久的大厦管理及维修问题。他希望独立委员会于调查时能从源头著手，真正协助业主觅得具经验与能力的顾问，避免被「有心人」藉维修谋取利益，例如事先购入多个单位，再积极参与大维修决策。

卜国明表示，不少管理公司及法团未具备专业知识，进行大维修时须依赖专业顾问协助招标。他期望委员会检讨现行机制，协助业主聘请具经验、能力及诚信的顾问，从而物色合适承建商，防范围标，并确保工程管理及地盘安全。

