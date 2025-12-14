黎智英案｜黎操控「揽炒团队」关联人士「打国际线」 呼吁制裁中港

「壹传媒」创办人黎智英与 3 间《苹果日报》相关公司涉嫌串谋他人发布煽动刊物，以及请求外国实施对香港特区或者中国进行制裁、封锁或采取其他敌对行动。案件审讯过程中，控方共传召5名已承认控罪的被告作为「从犯证人」，包括《苹果日报》高层张剑虹、陈沛敏、杨清奇，以及西方反华组织「揽炒团队」关联人士陈梓华、李宇轩，另亦传召前壹传媒集团营运总裁周达权作为「特赦证人」，他们各人皆揭示黎智英在案中的主要角色及相关罪行。

从犯证人李宇轩作供称，「G20」团伙、「揽炒巴」刘祖廸团伙及「G揽」（「G20」联合「揽炒巴」）团伙于 2019 年 6月至 9月期间进行了3次全球众筹登报活动。李在庭上将3次「全球众筹登报」垫支处理登报费用、众筹款项的提取等相关细节逐一交代。黎为扩大自身影响力及加强反华国际文宣力量，对3次全球众筹登报皆「出钱出力」。在3次全球众筹登报活动中，李宇轩均多番透过陈梓华获黎及 Mark Simon 出资垫支，涉款逾数百万港元。

陈亦于 2019年 9月穿针引线，介绍李与 Mark Simon 互相认识，Mark Simon 后来更安排美国国会议员来港见包括李在内的反修例团伙。黎曾于 2019 年 9月30日在《华尔街日报》撰写评论文章，提及「如果中国经济崩溃，政权合法性亦会垮塌，即使共产的中国不倒下，习近平政权亦会垮台；中美贸易可将中国(经济)推向崩塌的边缘」。该论述与「揽炒巴」刘祖廸「支爆」论述一致。

张剑虹。资料图片

陈沛敏。资料图片

黎与陈梓华共6次见面，会面中黎听取了陈讲述前线勇武派的抗争情况，黎希望透过陈联系「勇武」，并认为勇武派中是时候需要一个领导角色，欲透过陈协调勇武派行动，争取国际支持抗争。 2020年1月14日，即黎在台北与陈梓华等人会面数天后，黎将自己全资拥有的公司「Lacock Incorporated」，连同公司银行户口内的8 万元存款赠送给陈梓华，为了奖励陈在国际游说或要求外国对香港或中国实施制裁方面出色的表现。

2020年5月28日陈梓华将美国政府就《香港国安法》实施建议书的连结转发给黎，黎表示已阅读有关文件，并指出「希望这个周末特朗普会提出更严厉的制裁措施」。 陈梓华指称约于2020年5、6月，李宇轩当时表示希望加入IPAC、并问陈其应该以个人名义或团体名义（「揽炒团队」）加入，陈回复指要先向 Mark Simon 请示。其后陈称 Mark Simon「好支持李宇轩加入」，并指示李应该以「揽炒团队」加入 IPAC。

2020年6月16日黎相约陈到《壹传媒》大楼进行午餐会面。黎于会面期间提及可透过《苹果》英文版将香港相关资讯，直接传播予外国的政治「枱底人」，促使他们向当地政府官员提交报告要求制裁中港等措施。会面中，陈表示十分忧虑，指自己可能会干犯《国安法》，并认为不应该再去倡议制裁，惟黎认为《国安法》「雷声大雨点小」，表示会继续呼吁制裁，又要求陈于文宣及国际线方面作配合及「继续做」。黎亦指「IPAC 好重要，一定要有呢啲国际支持」，并透露自己「同美国果边倾紧」，研究如何为反修例示威者提供协助。

2020年10月24日黎的一则Twitter推文内容包含向「 揽炒巴」刘祖迪致敬、「#standwithhk」的 hashtag 及附上一则专访刘祖廸的《苹果》英文版报道连结，当中报道提及刘领导一个名为「揽炒团队」(SWHK)的国际游说组织。

