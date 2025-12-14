天文台｜今早普遍地区降至15度左右 明日早上仍稍凉 料周二、三气温回升

天文台今早（12月14日）指出，一股强烈东北季候风正影响广东沿岸。同时，一道云带覆盖华南。本港方面，今早气温普遍降至15度左右，较昨日低四至五度。

天气︱日间最高气温约20度 周二气温回升

本港地区今日天气预测，大致多云，早晚清凉。初时有一两阵微雨。日间部分时间有阳光及非常干燥，最高气温约20度。吹和缓至清劲北至东北风，初时离岸及高地吹强风

展望明日早上仍然清凉。随后一两日部分时间有阳光，气温逐渐回升，但内陆地区日夜温差较大。

一股强烈东北季候风会在今明两日影响华南沿岸，该区早晚清凉，天气干燥。随着季候风在本周中期缓和，广东沿岸天色好转，气温逐渐回升，但内陆地区日夜温差较大。预料一道广阔云带会在接近周末为华南带来几阵雨。随著该云带转薄，周末期间该区天色较为明朗。