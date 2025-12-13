宏福苑五级火｜援助基金增至37亿 屋宇署下周约见业界 就棚网就地抽查拟备新作业备考

政府就大埔宏福苑火灾成立的三个工作组——调查及规管工作组、紧急支援及募捐工作组，以及应急住宿安排工作组，正全力持续跟进火灾的支援、善后及调查事宜。截至今日（13日）中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款约34亿元，连同政府投入的3亿元启动资金，基金总额约为37亿元，会用在协助居民重建家园，是长期和持续的支援。

1392名居民入住青年宿舍／营舍或酒店房间 3163人居过渡性房屋或房协单位

截至今日上午，共有1 392名居民入住由民政及青年事务局协调的青年宿舍／营舍或酒店房间；另有3 163名居民现居于房屋局的过渡性房屋或香港房屋协会（房协）项目的单位。

截至今日上午，共有1392名灾民入住青年宿舍／营舍或酒店房间，另有3163人居过渡性房屋或房协单位。资料图片

因应棚网采用就地抽样检查新制度，屋宇署下周约见业界团体，以拟备向注册承建商发出新作业备考。资料图片

另外，房屋署今日继续于宏昌阁、宏泰阁及宏新阁移除已被烧毁的外墙棚架。因现场环境狭窄及个别受灾楼宇的竹棚和棚网损毁较严重，基于安全考虑，房屋署与警方会再评估其余4座受火灾影响大厦拆棚工作的时间表。另外，房屋局独立审查组今日亦已完成抽取宏福苑全部7座受灾楼宇的混凝土芯程序。

屋宇署下周约见业界团体 以拟备向注册承建商发出新作业备考

发展局于12月11日公布外墙棚网就地抽样检查新制度，屋宇署将于下星期约见业界团体，以拟备向注册承建商发出新的作业备考。发展局正全力准备相关配套，以预备足够指定实验所，以及合适用地作场外采样工作。

相关新闻 :

宏福苑五级火｜独立委员会9个月完成报告 陈曼琪：履行议员职责 监察政府彻查真相

宏福苑五级火｜约1200名居民迁入房协提供应急居所 仍有单位接受登记