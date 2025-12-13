「香港专业服务出海平台」成立 张国钧 : 冀实现「成功出海 首选香港」

律政司副司长张国钧今日( 13日 )表示，行政长官李家超在今年的《施政报告》公布，由他领导推广香港的法律专业服务，同金融、会计等其他专业界别，提升支援内地企业出海。律政司今日成立「香港专业服务出海平台」，以要落实该项重要的任务。

要为出海企业提供到位支援

他在「香港专业服务出海平台」启动礼的开幕辞表示，要为出海企业提供到位的支援，便要按不同企业的需要进行合适配对，涉及优质专业服务必须具备的两个维度，即「广度」和「深度」。「广度」是指需要有一支庞大的专业服务队伍，可以让企业放心自由选择；而这支专业队伍中更要有适合不同规模企业的专业服务提供者供企业选择。至于「深度」是指要针对企业出海的行业类型和出海目的地，制作一份专门而精准的专业服务提供者名单供企业参考选择。

律政司今日（13日）在「香港专业服务出海平台」启动礼上公布所编撰的《香港专业服务助力中国内地企业出海成功案例实录》。政府新闻处

他又举例出海企业就像是走入裁缝店想做一套称心满意西装的一位绅士，一套off-the-rack（现成的）的西装是不能满足客户的需求。这位绅士需要的，是一套bespoke（全定制）西装。而香港专业服务出海平台需要做的，就要为顾客制作一套，不论是外形、材料、细节以及手工上，真正意义上的个人西装。

张国钧称，贸发局正建立一个跨界别专业服务平台，汇聚香港不同界别的专业服务提供者。律政司今日宣布成立「香港专业服务出海平台」，其中一个目的，就是与贸发局共同构建一个更深、更广的专业服务平台，让企业获得客制化、bespoke的体验。「香港专业服务出海平台」将会涵盖两大范畴。第一：统筹并整合有关香港法律、金融、会计等专业服务的资讯，包括收集这些专业界别支援内地企业出海的成功案例，并统整和发布相关专业界别支援出海的名单，让内地企业和相关持份者参考，并更便利和更有信心地与香港专业服务建立联系和进行业务对接。



他又指「香港专业服务出海平台」的第二项功能，是加强了解内企出海对专业服务的具体需求，协调香港专业服务为企业提供高效的支援。他举例本周三刚组织了逾40位跨专业界别代表，到深圳前海与约70间内企和行业协会的代表交流。这次交流活动由律政司与深圳市前海管理局首次合办，目的是加深内企对香港专业服务优势的认识，促进内地企业首选香港作为出海的平台。内企和香港专业界别代表都对成果非常满意，十分支持继续举办这种交流活动。



此外，律政司也会成立「出海专业服务专家委员会」，委员会汇聚内地及香港的法律、金融和会计界别的专家，以及优秀的商界和企业代表，就推广香港专业服务以支援内地出海的策略，向律政司提供意见，支援和推广「平台」的工作。

张国钧表示，出海企业面对的是浩瀚无边的汪洋大海。特区政府团队的成员必须在不同环节各司其职，并相互配合，方能为企业开拓「安全航道」，达到「保驾护航」的目标。商经局的「出海专班」会直接面向内地企业，可以说是内地企业利用香港作为出海门户的关键节点。而律政司的「香港专业服务出海平台」，将会汇聚香港的专业服务，推广和支援专业服务界别，更高效地回应内地出海对专业服务的需求。

律政司和商经局会紧密联系，双互协调和配合，推广和发挥香港作为内地企业出海首选平台的独特角色，以及香港作为「超级联络人」、「超级增值人」的双重功能，共同实现「成功出海，首选香港」。