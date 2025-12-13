Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

民建联深切悼念苏锦梁离世 向其家人致以诚挚慰问

社会
更新时间：15:00 2025-12-13 HKT
发布时间：15:00 2025-12-13 HKT

民建联会务顾问、前副主席，商务及经济发展局前局长苏锦梁近日离世，终年67岁。民建联全体成员对此表示深切哀悼，愿他安息，并向其家人致以诚挚慰问。

苏锦梁担任民建联副主席及会务顾问期间贡献良多

民建联表示，苏锦梁长期致力于服务香港社会，在担任民建联副主席及会务顾问期间，为联盟的建设和香港的繁荣稳定贡献良多。他心系香港、务实进取，推动民建联在促进经济民生、团结各界力量方面发挥了积极作用。其后在特区政府担任商务及经济发展局局长，苏锦梁积极推动香港商贸发展，加强对外交流合作，为巩固香港国际商业枢纽地位尽心尽力。

民建联亦指，苏锦梁一生爱国爱港，恪守服务市民的初心，其奉献精神和高尚品格值得永远铭记。他的离去是民建联和香港社会的重大损失。民建联将继承苏锦梁的遗志，继续坚定不移推动香港发展，维护社会福祉。

相关新闻：商经局前局长苏锦梁因病逝世 享年67岁

苏锦梁长期致力于服务香港社会，在担任民建联副主席及会务顾问期间，为联盟的建设和香港的繁荣稳定贡献良多。资料图片
苏锦梁长期致力于服务香港社会，在担任民建联副主席及会务顾问期间，为联盟的建设和香港的繁荣稳定贡献良多。资料图片

