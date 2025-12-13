工展会2025｜今起一连24日维园举行 产品低至$1或1折 料销售额达10亿元

「第59届工展会」今日（13日）起一连24日在维园举行。场内分为12个主题展区，有超过900个摊位。市民今早早已在门口排队等候入场，开放时间一到，不少市民冲入展场内购买心头好。主办方厂商会表示，预料今年入场达130万人次，销售额可达10亿元。

今年厂商会与参展商携手推出四重优惠

厂商会会长卢金荣于致开幕致辞时表示，今年与参展商携手推出四重优惠，包括低至「1元」或「1折」的精选产品，以及总值400万港元的丰富奖品等，务求为入场人士带来「平、靓、正」的购物体验。

除明年1.5外 每晚7时起免费入场

卢金荣又以「韧性」形容过去一年本港社会和经济，提到在盛事经济带动下，本港零售业及旅游业正稳步复苏，「承接这股势头，今届『工展会』透过增强展区内容和加码消费奖赏，期望能进一步刺激本地消费，为经济注入新动力。」

今届「工展会」的入场费为港币10元，卢金荣表示早前已捐出部分门券收入，支援受大埔火灾受影响的市民。对于会否加码捐款，他指需视乎实际入场情况。

陈茂波试吃即食海参赞「弹牙」

财政司司长陈茂波早上亦到工展会，沿路与不少市民握手、打招呼及合照。他在安记海味及售卖蜂皇浆的摊档略作停留，期间试吃安记推出的零食「即食海参」，大赞「味道不错，海参仍然弹牙。」然后到小食摊档，品尝豉油皇炒面等美食。陈茂波其后分别到两间社企摊位「匡智会」及「喜乐餐饮教室」，最后他购买了三款咖啡挂耳包，以及品尝了姜汁糕及糯米饭。

在圣诞假期期间（12月23日至31日），工展会将延长开放时间至晚上10时，其他日子则至晚上9时，最后一天至晚上8时。其中有三类人士可免费入场，包括身高1米或以下小童、65岁或以上长者及残疾人士；每日晚上7时起，所有人士免费进场（1月5日除外）；访港旅客亦可凭旅游证件到旅客中心（天后入口右侧）免费领取嘉宾券。

