宏福苑五级火｜梁文广倡扩安置选项、房委会购回业权 林筱鲁指需检视建筑管理条例

大埔宏福苑火灾发生已超过两周，灾后安置工作仍在继续。成功连任的九龙西立法会议员，兼房委会委员梁文广今早（13日）在电台节目表示，希望可延长现时住宿安排的使用时间，并让居民有更多房屋选择。他认为，即使未受大火波及的宏志阁居民，也应获一视同仁安排体恤安置，让原居屋业主可租住公屋等不同安置选项。梁文广亦期望透过独立委员会公开讨论问题，以收集意见改善方案。

可考虑房协项目让灾民租住或购买

梁文广指出，部分灾民现暂住房协提供的单位，由于该类项目属长期居住性质，可考虑容许居民选择长远租住或购买。此外，对于长者或经济条件较有限的家庭，他建议以体恤安置方式协助他们编配公屋。

林筱鲁：立法会正检视建筑条例修例

梁文广认为，房委会在重建议题上应更具前瞻性，提早制定规划，并藉事件设立框架，订明特殊情况的处理方案。他提议，房委会可参考私人重建模式，向业主购回业权并安置居民，以减少社会对安置方案的质疑。

同样连任的选委界议员、城市规划师林筱鲁表示，宏福苑火灾暴露了建筑物管理体系的结构性问题，需全面检视政府管理、业界操作及业主立案法团责任等。他提到，现届立法会已着手接触建筑物管理条例、消防安全建筑物条例及建筑物条例下针对僭建的条例，可更深入检视修例方向。

工程界候任议员卜国明则指出，在考虑原区重建或觅地重建时，需综合评估成本及土地状态等因素。