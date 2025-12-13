Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜梁文广倡扩安置选项、房委会购回业权 林筱鲁指需检视建筑管理条例

社会
更新时间：10:36 2025-12-13 HKT
发布时间：10:36 2025-12-13 HKT

大埔宏福苑火灾发生已超过两周，灾后安置工作仍在继续。成功连任的九龙西立法会议员，兼房委会委员梁文广今早（13日）在电台节目表示，希望可延长现时住宿安排的使用时间，并让居民有更多房屋选择。他认为，即使未受大火波及的宏志阁居民，也应获一视同仁安排体恤安置，让原居屋业主可租住公屋等不同安置选项。梁文广亦期望透过独立委员会公开讨论问题，以收集意见改善方案。

可考虑房协项目让灾民租住或购买

梁文广指出，部分灾民现暂住房协提供的单位，由于该类项目属长期居住性质，可考虑容许居民选择长远租住或购买。此外，对于长者或经济条件较有限的家庭，他建议以体恤安置方式协助他们编配公屋。

林筱鲁：立法会正检视建筑条例修例

梁文广认为，房委会在重建议题上应更具前瞻性，提早制定规划，并藉事件设立框架，订明特殊情况的处理方案。他提议，房委会可参考私人重建模式，向业主购回业权并安置居民，以减少社会对安置方案的质疑。

同样连任的选委界议员、城市规划师林筱鲁表示，宏福苑火灾暴露了建筑物管理体系的结构性问题，需全面检视政府管理、业界操作及业主立案法团责任等。他提到，现届立法会已着手接触建筑物管理条例、消防安全建筑物条例及建筑物条例下针对僭建的条例，可更深入检视修例方向。

工程界候任议员卜国明则指出，在考虑原区重建或觅地重建时，需综合评估成本及土地状态等因素。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
18小时前
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
突发
3小时前
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
16小时前
美密歇根州恐怖乱伦案 22岁孕妇遭亲母生㓥取胎双亡 孩子爸爸竟是继父
即时国际
6小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
3小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
18小时前
芬兰小姐扎夫斯分享一张将眼角往两边拉扯、变成瞇瞇眼的照片，引发争议。Reprodução/ Sarah Dzafce no Instagram
芬兰小姐分享瞇眼照涉辱华 遭主办单位摘除后冠
即时国际
2小时前
内地优才来港不足2年成功上车 700万购上环两房户做业主 一个原因只拣港岛楼
内地优才来港不足2年成功上车 700万购上环两房户做业主 一个原因只拣港岛楼
楼市动向
6小时前
商经局前局长苏锦梁因病离世 享年67岁
政情
21分钟前
25岁女首抽居屋即中签却陷两难 仅余安达臣道项目 首期最平25万 叹地点偏远难决定
25岁女首抽居屋即中签却陷两难 仅余安达臣道项目 首期最平25万 叹地点偏远难决定
楼市动向
21小时前