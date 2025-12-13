珍惜生命｜沙田富豪花园49岁男子停车场梯间烧炭 保安揭发惜回天乏术

沙田昨晚（12日）发生烧炭案。一名49岁男子被发现倒卧在富豪花园停车场的梯间，身旁留有一盘烧过的炭，经救护员证实当场死亡。

事发于昨晚7时许，警方接获保安报案，指在大涌桥路52号富豪花园的停车场梯间发现一名男子倒卧在地。救护员接报后迅速赶抵现场，惟证实该名男子已气绝身亡。

据了解，死者为49岁曾姓男子，他正是上址富豪花园的住户。警员在现场进行调查时，没有检获遗书。

警方初步将案件列作自杀，事主死因有待法医进行验尸后确定。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk