珍惜生命｜沙田富豪花园49岁男子停车场梯间烧炭 保安揭发惜回天乏术
更新时间：02:00 2025-12-13 HKT
发布时间：02:00 2025-12-13 HKT
沙田昨晚（12日）发生烧炭案。一名49岁男子被发现倒卧在富豪花园停车场的梯间，身旁留有一盘烧过的炭，经救护员证实当场死亡。
事发于昨晚7时许，警方接获保安报案，指在大涌桥路52号富豪花园的停车场梯间发现一名男子倒卧在地。救护员接报后迅速赶抵现场，惟证实该名男子已气绝身亡。
据了解，死者为49岁曾姓男子，他正是上址富豪花园的住户。警员在现场进行调查时，没有检获遗书。
警方初步将案件列作自杀，事主死因有待法医进行验尸后确定。
自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
