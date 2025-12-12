基孔肯雅热︱青衣自然径现传播链 食环署进行49次雾化灭蚊 清理1800潜在蚊子滋生地

因应本港出现多宗与青衣自然径相关的基孔肯雅热本地个案，防治虫鼠督导委员会今日（12日）交代跨部门灭蚊防蚊工作进度。多个政府部门已总动员，在该郊野环境展开密集式防控行动，以切断病毒传播链。

自11月13日首次接获有患者曾到访青衣自然径后，食环署随即启动应对。截至今日，署方已在该全长约7,000米的行山径及外围，利用大型超低微量喷雾器及机械狗等工具，在该处一带进行49次雾化处理杀灭成蚊行动，清理约1,800个潜在蚊子滋生地，并在约240个无法即时处理的积水地方施放蚊油或杀幼虫剂，以及设置29个新型捕蚊器。

另外，署方亦在该处设置了40个临时诱蚊器，以监测措施成效及蚊患情况，也收集成蚊以进行病毒测试。

食环署人员巡查地盘工地。食环署图片

委员会表示，相关灭蚊工作将持续至少一个月，以确保消灭可能带病毒的雌蚊。除食环署外，多个部门亦同步行动，渠务署已完成多次渠道清理；地政处清除非法搭建物与耕种植物；民政处则加强自然径的保养及向行山人士宣传防蚊。

防治虫鼠督导委员会由衞生防护中心、食环署等多个部门组成，今年已多次开会督导蚊患防控。因应海外基孔肯雅热个案上升，委员会早于7月已要求各部门采取新一轮行动。自10月底出现首宗本地病例后，工作进一步升级，并在青衣自然径成为防控焦点后展开特别部署。

委员会强调，全港性灭蚊行动不会因天气转凉而松懈，并将于12月下旬再次开会，检视各部门跟进工作及制定2026年防治蚊患工作计划。政府呼吁市民前往郊野时，必须做好个人防护，使用驱蚊剂，共同预防蚊传疾病。