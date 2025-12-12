宏福苑五级火︱房署经与警方协调 开始移除3幢大厦已烧毁外墙棚架

大埔宏福苑火灾善后工作仍在持续，截至今午（12日），政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款约33亿元，连同政府投入的3亿元启动资金，总额增至约36亿元。至于向每户受影响家庭发放的10万元生活津贴，政府至今已处理1,838宗个案，向死者家属发放的20万元慰问金及5万元殓葬金，则已经处理128宗。

「一户一社工」方面，社署社工已接触逾1,990个受影响住户，为逾9,400名居民登记。住宿援助上，截至今早，共有1,451名居民入住由民政及青年事务局协调的青年宿舍／营舍或酒店房间；另有3,059名居民现居于房屋局的过渡性房屋或房协项目的单位。

房屋署经与警务处协调，今日开始于宏昌阁、宏泰阁及宏新阁移除已被烧毁的外墙棚架。同时，房屋局独立审查组已完成为结构损坏较严重的小量单位进行石屎墙身灌浆及石屎楼板临时支撑等加固工程。