Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火︱房署经与警方协调 开始移除3幢大厦已烧毁外墙棚架

社会
更新时间：22:38 2025-12-12 HKT
发布时间：22:38 2025-12-12 HKT

大埔宏福苑火灾善后工作仍在持续，截至今午（12日），政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款约33亿元，连同政府投入的3亿元启动资金，总额增至约36亿元。至于向每户受影响家庭发放的10万元生活津贴，政府至今已处理1,838宗个案，向死者家属发放的20万元慰问金及5万元殓葬金，则已经处理128宗。

「一户一社工」方面，社署社工已接触逾1,990个受影响住户，为逾9,400名居民登记。住宿援助上，截至今早，共有1,451名居民入住由民政及青年事务局协调的青年宿舍／营舍或酒店房间；另有3,059名居民现居于房屋局的过渡性房屋或房协项目的单位。

房屋署经与警务处协调，今日开始于宏昌阁、宏泰阁及宏新阁移除已被烧毁的外墙棚架。同时，房屋局独立审查组已完成为结构损坏较严重的小量单位进行石屎墙身灌浆及石屎楼板临时支撑等加固工程。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
5小时前
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
4小时前
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
时事热话
7小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
2025-12-11 20:33 HKT
《全民造星VI》决赛撼无线颁奖礼！最年轻TVB视帝得主强势加盟做评判 网民：唔意外
《全民造星VI》决赛撼无线颁奖礼！最年轻TVB视帝得主强势加盟做评判 网民：唔意外
影视圈
8小时前
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
影视圈
14小时前
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
影视圈
5小时前
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
饮食
2025-12-11 18:48 HKT
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
2025-12-11 16:30 HKT