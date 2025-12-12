Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火︱居民投诉后楼梯玻璃窗被改作木板碍逃生 房屋局 : 正联同执法部门调查

社会
更新时间：22:32 2025-12-12 HKT
发布时间：22:32 2025-12-12 HKT

宏福苑五级大火造成 160人死亡。有居民投诉后楼梯玻璃窗在大维修期间被改成木板，质疑做法导致大火时未能防火防烟、楼梯浓烟密布，窒碍逃生。房屋局回复《星岛头条》查询时表示，房屋局正联同执法部门就相关查询事件进行调查，现时不宜透露与事故有关的详情。

发言人指房屋局的独立审查组（审查组）在建筑事务监督授权下，对由香港房屋委员会（房委会）所发展而已出售或分拆出售的物业按照《建筑物条例》（《条例》）及建筑事务监督的政策和指引执行强制验楼计划。

大埔宏福苑大火造成160人死亡。资料图片
大埔宏福苑大火造成160人死亡。资料图片

审查组会根据强制验楼计划，拣选楼龄达30年或以上由房委会发展而已出售或分拆出售的物业，并向业主发出法定强制验楼通知书。有关业主须在接获相关法定通知后，委任一名注册检验人员就楼宇的公用部分进行订明检验。如须进行订明修葺，有关业主须委任注册承建商，在注册检验人员监督下按照《条例》及有关标准进行所须的订明修葺工程。有关注册检验人员在完成工程后，须向审查组提交一份完工报告及完工证明书以作记录。如在工程期间接到投诉或查询，独立审查组人员亦会就个别个案作出跟进和处理。

