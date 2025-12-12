宏福苑五级火｜林定国出席律师会嘉许计划颁奖礼 称整个法律界均与受害者及灾民并肩同行

律政司司长林定国今日( 12日 )出席香港律师会2025年公益法律服务及社区工作嘉许计划颁奖典礼，向一众获奖律师致意。他指拉丁文「Pro Bono Publico」是指「为公益提供免费法律服务」，尤其是为无力负担法律代表费用的人士提供协助。法治的一项核心要求，是人人都能寻求司法公正，这项权利亦受《基本法》第35条所保障。惟司法公正的可及性，取决于法律服务能否真正服务社会不同阶层，而非只限于有能力聘请律师的人士。正因如此，法律援助与公益法律服务，对维系法治至关重要。

整个法律界包括律师及法官 均与受害者及灾民并肩同行

他表示，香港一直拥有深厚而稳固的公益法律服务传统。大埔火灾事件上，正好体现了法律界在关键时刻的专业担当。香港律师会迅速成立「大埔火灾紧急免费法律咨询热线」，为市民提供初步的免费法律意见。另一方面，法律援助署亦于两日前宣布已成立特别专责组，并会推出支援措施全力协助受影响人士按法例要求申请法援，以处理相关诉讼及事宜。届时，法援律师将会广泛参与相关工作。此外，司法机构亦已宣布，优先和迅速处理与事故相关的所有拟开展的法律程序，包括遗产承办事宜。在这个艰难时刻，整个法律界，包括律师及法官，均与受害者及所有受影响人士并肩同行。他衷心鼓励所有有需要的人士，善用上述各项法律服务。

至于社区服务，他亦特别指出法治教育的重要性，特别在于提升市民对法治原则、本港法律制度及司法运作等方面。香港律师会一直是律政司不可或缺的重要伙伴。无论是在法治教育项目的构思与设计，抑或是派出具经验与热诚的会员担任讲者及导师，律师会是律政司坚实的支持者，贡献斐然。

公益法律服务与社区工作，让法律专业不止于执业本身，更成为连结法治与社会的桥梁。法律工作最终所追求的，不只是专业成就，而是透过专业回应社会需要，促进一个更公平、更公正，以法治为基础的社会。

他认为今日颁发的奖项，不仅是对多位实至名归的得奖者的肯定，同时亦是对其他会员的鼓励，期望更多人积极参与公益及社区服务。