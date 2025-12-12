Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜宝田中转屋已有2户灾民入住 何永贤 : 需要电梯住户可考虑

社会
更新时间：19:37 2025-12-12 HKT
发布时间：19:37 2025-12-12 HKT

受大埔宏福苑火灾影响的居民，需要中长期的安置方案，房屋局的过渡性房屋、房协的单位及房委会的宝田中转屋，正是可以免租入住的选择。房屋局局长何永贤表示，目前宝田中转屋已有100个单位准备就绪，随时可以接收有需要的宏福苑居民入住，至本周末准备好的单位更会增加至300个，有需要的宏福居民无须担心。

她于社交平台表示，房屋局、房屋署各组员工事发后全力出动，宝田单位能快速筹备好，过程有赖员工的努力，及有企业的支持。其中，金门建筑就有多位义工队职员到场，连工包料帮忙铺地板，在极短时间内「变魔术」，让单位由原本的水泥地变得有家的感觉。金门建筑也发挥了专业，找出容易拼砌又美观的材料，并有不同职系员工响应，由财务到法律到创科相关的员工也有参与，为支援宏福居民出钱、出力、出心。

宝田中转屋已有100个单位准备就绪，至本周末准备好的单位更会增加至300个。何永贤fb短片截图
何永贤实地视察宝田中转屋。
房屋署的屋邨管理团队也没有松懈，中海物业也帮忙订床、出资购买小型家电和生活用品等，还关心到wi-fi的设置，务求让居民来到就可以安顿。她感谢众人尽心尽力，让居民以至整个社会都感受到风雨同舟的精神。

由昨日开始，宝田中转屋现时已有2户共5人入住，其他需要电梯的住户，也可以积极考虑。此外，截至今日中午12时，共有1362户、3054人入住过渡性房屋和房协单位，尚有约390个过渡性房屋单位和约320个房协单位可供使用，有需要的宏福居民可与当局联系。

