顺丰与7-Eleven合作终止 港澳自取点明年元旦起停止服务 12.28起停派件
更新时间：18:20 2025-12-12 HKT
顺丰香港今日（12日）宣布，与7-Eleven便利店的自取点合作服务将于今年12月31日到期。由明年1月1日起，顺丰在香港及澳门所有7-Eleven门店的取件服务将会终止。
12.28起停止派件至7-Eleven
顺丰表示，客户之后可继续选择前往其他顺丰自营网点或顺丰合作点领取快件。公司同时提醒，由2025年12月28日起，顺丰香港将停止派送快件至7-Eleven。任何于2025年12月31日后仍未于7-Eleven领取的快件，将被退回至顺丰仓库，且不会再次派送至7-Eleven。
若快件逾期未派送或领取，客户需将收件地址改派至其他顺丰自营网点或合作点。顺丰呼吁客户及时取件，以免造成不便，并对可能受影响的客户致歉。
