大埔宏福苑五级火︱汤家骅：独立委员会审视方式新颖 可加快调查进度及确保全面

大埔宏福苑夺命大火至今造成160人死亡，行政长官李家超今日（12日）公布，委任法官陆启康担任独立委员会主席，陈健波、欧阳伯权为委员。行会成员、资深大律师汤家骅接受《星岛头条》查询时表示，以往法定的独立调查委员会具司法程序性质，过程漫长且易生程序争拗，虽然今次因火灾事件成立的独立委员会不具传召权，但特首提出的方案相当新颖，容许独立委员会在无需传召权下迅速展开工作，并可于有需要时建议行政长官赋予法定权力，形容是「两全其美」，既能加快调查进度，亦能确保调查全面。

汤家骅指，是次调查涉及政府部门、坊间机构等，特首已指令所有政府部门必须全面配合调查，故此无需传召权，亦可强制所有部门提供资料或作证。至于坊间机构或个人，若有不合作情况，特首亦可运用法定权力强制其配合，认为相关人士应会配合委员会的调查。他呼吁社会各界主动配合，「唔好要特首运用法定权力要佢哋配合啦！」

民建联期望尽快查明事件真相

民建联表示，宏福苑事件发生后，居民期盼了解真相，厘清责任，认为政府迅速成立独立委员会的安排，是直接回应了居民的诉求，并对相关法例规管、各持份者责任等作全面审视。民建联相信独立委员会能客观公正开展调查，为事件查明真相。

民建联期望委员会能够尽快展开工作，全面厘清事件相关细节及责任，并提出切实可行的改革建议；而在安置方面，亦盼政府坚持「以居民为本」原则，尽快落实相应的安置与补偿方案，保障居民生活。民建联会持续跟进委员会调查情况，继续收集居民意见并适时向当局反映，全力协助居民渡过难关，重建家园。

记者：李健威