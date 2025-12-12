Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜林正财 : 已联络130位死者家属 提供三层支援协助度过哀伤期( 附机构资料 )

社会
更新时间：17:42 2025-12-12 HKT
发布时间：17:42 2025-12-12 HKT

大埔宏福苑五级大火发生至今逾两周，造成160人死亡，不少灾民情绪仍然不稳。精神健康咨询委员会辖下的专责小组今日（12日）下午就「守望．同行」灾后丧亲家庭支援计划及相关议题举行会议。精神健康咨询委员会主席林正财在会议结束后会见传媒，指小组开了第二次会议，上周开第一次会，重点了解宏福苑居民在精神健康上的需要，并开展「守望．同行」计划灾后丧亲家庭支援计划。

委员会至今已联络130位死者家属

他指火灾造成160人死亡，家属面对不少困难，极需精绪支援。参与「守望．同行」计划的非政府机构已由4个扩至7个，当中包括东华三院、香港圣公会福利协会、赆明会、香港撒玛利亚防止自杀会、救世军、圣雅各福群会和生命热线，提供3层支援，包括建立关系、专业哀伤辅导及心理学家医生，了解家属的殓葬需要，部分家属也有创伤性哀伤。委员会至今已联络130位死者家属，并开展工作，预计会提供一年服务，让家属度过哀伤期，若一年后仍有需要，会继续提供援助。

对于为何未能接触余下30名死者的家属，林正财解释因情况复杂，包括有死者没有亲人在港，或死者家属仍未能认尸，以及有家属自觉没有需要接受服务，亦有家属可能不知道相关服务。他呼吁家属联络提供服务的非政府组织，或者致电「情绪通」热线18111，由辅导员协助转介。当局亦已向提供服务的非政府组织配对额外人手。

林正财表示，火灾令千多户居民失去家园，他们现时分散于不同地区暂住，需要支援协助他们重建社交网络，因此将推行「凝聚．同行」计划，让专业社工、护士、辅导员等到灾民居住的地方，陪伴灾民并协助他们建立社群，度过这段哀伤期。此外，他又称热线18111会增加哀伤辅导的服务，协助纾缓居民家人及朋友的心理负担。

此外，林正财又强调，会加强对学校支援，目前已有15间大埔区的学校参与「 医教社同心协作计划」，让精神科护士及临场心理学家支援。同时又会在多间社福中心加强服务，支援大埔区居民，例如离宏福苑很近，住在广福邨的居民，他们每天面对着灾场，会增加心理压力，而社福中心可以给予支援，协助他们纾缓情绪。

在来年工作上，林正财表示会为香港数以万计的社工、老师、活动助理进行培训，让他们能提供适切的辅导给普罗大众，而当中在灾情影响下，会优先在大埔区培训，以解燃眉之急。林正财强调，这项工作正在紧密筹备，会尽快以网上或实体方式进行，亦会提供基本培训予普罗大众，好让市民能够彼此关顾。

「守望．同行」灾后丧亲家庭支援计划参与机构联络资料（排名不分先后）

东华三院「圆满人生服务」丧亲者支援服务
- 星期一至六（上午 9 时至下午 6 时）
- 后事程序及丧亲支援热线：2657 7899
- 网上后事支援聊天机械人：2884 2033 (WhatsApp 通讯平台提供)

香港撒玛利亚防止自杀会自杀危机处理中心
- 星期一至五（上午 9 时至晚上 10 时）及星期六（上午 9 时至下午 5 时）
- 查询电话：2341 7227
- 24 小时灾后支援专线：2353 0029

香港圣公会福利协会圣匠堂安宁服务「护慰天使」丧亲者支援服务
- 星期一至五（上午 9 时 15 分至下午 6 时）
- 后事支援热线：2362 0268
- WhatsApp 查询专线：5174 8838

赆明会
- 星期一至五（上午 9 时至下午 6 时）
- 丧亲哀伤辅导服务及殡仪支援热线：2361 6606
- WhatsApp 查询专线：5721 8354

圣雅各福群会 - 赛马会安宁颂「安．好」居家宁养服务
- 星期一至五（上午 9 时至下午 5 时 30 分）
- 查询电话：3616 0510
- WhatsApp 查询专线：4633 8553

生命热线「释心同行」丧亲支援哀伤辅导服务
- 星期一至六（上午 9 时至下午 6 时）
- 查询电话：2382 2737
- 24 小时灾后支援专线：6199 8575
- WhatsApp 查询专线：9267 1369

救世军丧亲者支援服务
- 星期一至五（上午 9 时至下午 6 时）
- 查询电话：2651 1698 / 5958 4406
- WhatsApp 查询专线：5958 4406

