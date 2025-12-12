宏福苑五级火｜林正财 : 已联络130位死者家属 提供三层支援助他们度过哀伤期

大埔宏福苑五级大火发生至今逾两周，造成160人死亡，不少灾民情绪仍然不稳。精神健康咨询委员会辖下的专责小组今日（12日）下午就「守望．同行」灾后丧亲家庭支援计划及相关议题举行会议。精神健康咨询委员会主席林正财在会议结束后会见传媒，指小组开了第二次会议，上周开第一次会，重点了解宏福苑居民在精神健康上的需要，并开展「守望．同行」计划灾后丧亲家庭支援计划。

委员会至今已联络130位死者家属

他指火灾造成160人死亡，家属面对不少困难，极需精绪支援。参与「守望．同行」计划的非政府机构已由4个扩至7个，提供3层支援，包括建立关系、专业哀伤辅导及心理学家医生，了解家属的殓葬需要，部分家属也有创伤性哀伤。委员会至今已联络130位死者家属，并开展工作，预计会提供一年服务，让家属度过哀伤期，若一年后仍有需要，会继续提供援助。

对于为何未能接触余下30名死者的家属，林正财解释因情况复杂，包括有死者没有亲人在港，或死者家属仍未能认尸，以及有家属自觉没有需要接受服务，亦有家属可能不知道相关服务。他呼吁家属联络提供服务的非政府组织，或者致电「情绪通」热线18111，由辅导员协助转介。当局亦已向提供服务的非政府组织配对额外人手。

林正财表示，火灾令千多户居民失去家园，他们现时分散于不同地区暂住，需要支援协助他们重建社交网络，因此将推行「凝聚．同行」计划，让专业社工、护士、辅导员等到灾民居住的地方，陪伴灾民并协助他们建立社群，度过这段哀伤期。此外，他又称热线18111会增加哀伤辅导的服务，协助纾缓居民家人及朋友的心理负担。

此外，林正财又强调，会加强对学校支援，目前已有15间大埔区的学校参与「 医教社同心协作计划」，让精神科护士及临场心理学家支援。同时又会在多间社福中心加强服务，支援大埔区居民，例如离宏福苑很近，住在广福邨的居民，他们每天面对着灾场，会增加心理压力，而社福中心可以给予支援，协助他们纾缓情绪。

在来年工作上，林正财表示会为香港数以万计的社工、老师、活动助理进行培训，让他们能提供适切的辅导给普罗大众，而当中在灾情影响下，会优先在大埔区培训，以解燃眉之急。林正财强调，这项工作正在紧密筹备，会尽快以网上或实体方式进行，亦会提供基本培训予普罗大众，好让市民能够彼此关顾。

