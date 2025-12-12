宏福苑五级火｜林正财 : 「守望．同行」计划提供三层支援 助死者家属度过哀伤期

大埔宏福苑五级大火发生至今逾两周，造成160人死亡，不少灾民情绪仍然不稳。精神健康咨询委员会辖下的专责小组今日（12日）下午就「守望．同行」灾后丧亲家庭支援计划及相关议题举行会议。精神健康咨询委员会主席林正财在会议结束后会见传媒，指小组开了第二次会议，上周开第一次会，重点了解宏福苑居民在精神健康上的需要，并开展「守望．同行」计划灾后丧亲家庭支援计划。

委员会至今已联络130位死者家属

他指火灾造成160人死亡，家属面对不少困难，极需精绪支援。参与「守望．同行」计划的非政府机构已由4个扩至7个，提供3层支援，包括建立关系、专业哀伤辅导及心理学家医生，了解家属的殓葬需要，部分家属也有创伤性哀伤。委员会至今已联络130位死者家属，并开展工作，预计会提供一年服务，让家属度过哀伤期，若一年后仍有需要，会继续提供援助。

