Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜林正财 : 「守望．同行」计划提供三层支援 助死者家属度过哀伤期

社会
更新时间：17:42 2025-12-12 HKT
发布时间：17:42 2025-12-12 HKT

大埔宏福苑五级大火发生至今逾两周，造成160人死亡，不少灾民情绪仍然不稳。精神健康咨询委员会辖下的专责小组今日（12日）下午就「守望．同行」灾后丧亲家庭支援计划及相关议题举行会议。精神健康咨询委员会主席林正财在会议结束后会见传媒，指小组开了第二次会议，上周开第一次会，重点了解宏福苑居民在精神健康上的需要，并开展「守望．同行」计划灾后丧亲家庭支援计划。

委员会至今已联络130位死者家属

他指火灾造成160人死亡，家属面对不少困难，极需精绪支援。参与「守望．同行」计划的非政府机构已由4个扩至7个，提供3层支援，包括建立关系、专业哀伤辅导及心理学家医生，了解家属的殓葬需要，部分家属也有创伤性哀伤。委员会至今已联络130位死者家属，并开展工作，预计会提供一年服务，让家属度过哀伤期，若一年后仍有需要，会继续提供援助。

相关新闻:

宏福苑五级火｜林正财 : 「守望．同行」计划提供三层支援 助死者家属度过哀伤期

宏福苑五级火｜李家超：独立委员会9个月内完成报告 如特定议题有需要 可向特首申赋权成法定调查委员会

大棋盘即时点评︱揉合权力和效率优势审视火灾 政坛：反映特首决心问责改革

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
22小时前
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
影视圈
10小时前
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
时事热话
9小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
4小时前
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
时事热话
3小时前
警国安处首引用非法操练罪拘9男 检大量武器及爆炸品 揭新蒲岗工厦单位变军事训练场
突发
1小时前
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
影视圈
8小时前
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
饮食
2025-12-11 18:48 HKT
大宝冰室肉饼饭源头？元朗「最强妈妈」揹B㓥猪肉 工作照感动网民 神级回应成焦点｜Juicy叮
大宝冰室肉饼饭源头？元朗「最强妈妈」揹B㓥猪肉 工作照感动网民 神级回应成焦点｜Juicy叮
时事热话
5小时前