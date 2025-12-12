Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜独立委员会主席陆启康：未来9个月会按职能 聚焦三大范畴研究

社会
更新时间：16:47 2025-12-12 HKT
发布时间：16:47 2025-12-12 HKT

大埔宏福苑夺命大火，造成多人死伤。行政长官李家超早前宣布成立独立委员会，调查成因，今日（12日）决定委任陆启康法官担任独立委员会主席、陈健波、欧阳伯权为委员。

陆启康表示，感谢行政长官的信任，委任自己担任独立委员会主席，未来邀请不同行业的专家向委员会提供意见。委员会将在未来9个月聚焦三大范畴，包括了解大火起火原因、蔓延的情况及理由、审视大型楼宇维修的安排、检视现行法律规管及惩罚是否足够；委员会按审视的结果向行政长官提出建议。有关的委员会既是独立委员会，亦可按照香港法例第86章《调查委员会条例》，向行政长官成立针对某些指定事项的法定调查委员会，专门调查指定事项，以获取更大权力审视复杂问题。

委员会将以公开、透明、彻底方式进行审视

陆启康表示，火灾事故「深深刺痛香港每一个人的心」，他向死者、伤者、家属及灾民致以深切慰问。他强调，委员会将以公开、透明、彻底的方式进行审视，并获政府全面支援，包括设立秘书处、法律团队及公共传讯人员。

他又称，在调查开展前，相信主席会见传媒是首次，可见事件的严重性，以及调查事件的决心。他重申自己将以法官身份主导工作，恪守公平、公正原则，所有结论均须基于事实与理性分析，不带预设立场或感情用事。他亦指选管会于选举后要递交报告，但会以调查委员会的工作为先，有需要时会考虑辞任选管会的工作，同时亦不会出席选管会的任何记者会。

陆启康：有需要会考虑辞任选管会主席

被问及调查时间表，陆启康坦言「9个月是一个很有挑战的时限」，但承诺会尽力推进。他亦主动提及自己同时担任选举管理委员会主席，为免角色冲突，必要时会考虑辞任选管会职务，或由其他委员代为处理相关记者会。

今次火灾引起社会高度关注，政府表示将全力配合调查，并由政务司司长领导的工作组提供相关资料。他指委员会将邀请建筑、物业管理、消防等范畴专家提供意见，确保调查专业全面，呼吁相关持份者积极配合，共同推动调查工作顺利完成，以期早日提交建议，协助政府完善制度，保障市民安全。

陆启康获委任感责任重大

问及获政府委任的心情，陆启康表示感到责任重大，心情复杂，称「首先感到相当疲惫，但也非常感谢行政长官的信任」。他坦言，肩膀上的担子很重，自己清楚意识到，在短暂的调整之后，必须立即积极投入工作。

他又指，9个月的时间颇具挑战性，但团队将尽力完成。他同时表示，不预期调查过程会一帆风顺，预计中途可能会遇到各种困难，感谢行政长官给予足够的空间，让团队能够灵活采用不同方法应对，强调「大家都知道，我们并非在等待一份可以无限期拖延的报告。如果一份调查需要以年为单位才能完成，我想我们等不起」。

行政长官李家超今日（12日）表示，独立委员会将于9个月内完成审视大埔宏福苑火灾的成因、人命伤亡及财产损毁情况，并就改善措施提出建议。

记者：黄子龙

