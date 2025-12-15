星岛连夺「消费权益新闻报道奖」4项殊荣

星岛新闻集团在消费者委员会「第25届消费权益新闻报道奖」共夺得4项殊荣，包括旗下《星岛申诉王》分别于新闻影片奖 - 短片获得银奖、专题特写奖获得银奖，更晋身年度大奖最后五强。《星岛日报》则于「新闻摄影」组别入选最后五强。

《星岛申诉王》凭着「独家放蛇追踪演唱会『假飞党』 骗徒被踢爆露真面目」获得「新闻影片奖 ─ 短片」银奖。团队锲而不舍放蛇引出假飞党成员现身，记者当场与骗徒对质，拆解真假门票的区别，让市民引以为戒，避免中招。

《星岛申诉王》亦凭着系列报道「北上买餸消费陷阱多」于「专题特写奖」中获得银奖及入围年度大奖最后五强。报道一连四集探讨港人北上买餸陷阱，踢爆内地街市档主以真空包方便港人带生肉过关，并揭开水货客将北上买餸带返香港变成生意，揭示当中的法律责任和食安问题。另外，《星岛日报》摄影记者吴艳玲亦凭作品「疯狂购物」于「新闻摄影」组别入围最后五强。

今届「消费权益新闻报道奖」收到35间传媒机构合共466份参赛作品，活动旨在提高新闻界对消费权益的关注，并表彰传媒发掘及报道关乎消费者切身权益的新闻，携手加深公众对消费权益的认识。