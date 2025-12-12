精进建筑续牌被拒提上诉 法官明年1月底颁判词 批准期间继续暂缓除牌

牵涉多宗致命工业意外的精进建筑有限公司，其注册承建商续牌申请遭拒绝后，早前获高等法院批准暂缓除牌，容许继续承接建筑工程，直至上诉正式裁决出炉。高等法院今继续进行上诉聆讯，精进建筑强调它早于2023年3月提出续牌申请，期间屋宇署一直没有处理或考虑，进行面试时没有说明该面试主题为审核续牌申请，屋宇署却突然于2025年5月拒绝精进建筑的续牌申请，认为决定不合理亦不合法。法官郑蕙心需时考虑，将于明年1月尾颁布书面判词，期间精进建筑继续暂缓除牌。

原告为精进建筑有限公司，由资深大律师余若海代表；被告为屋宇署署长及承建商注册事务委员会，由资深大律师袁国强及陈浩淇、大律师林恩铭代表。

简浩楷辞职前曾代表精进建筑出席委员会面试

根据《建筑物条例》，承建商注册事务委员会需由9名专业人士组成，包括建筑事务监督代表1人、建筑师注册管理局等三局各提名1人、香港建造商会提名3人，以及建筑事务监督从合适团体选出2人。委员会职能是审查申请人的资格、确定申请人是否具备有关的经验、与申请人进行面试、就接受、押后或拒绝要求名列于有关名册的申请，向建筑事务监督提供意见。

代表精进建筑的资深大律师余若海指出，精进建筑自2004年起一直是《建筑物条例》下的注册一般建筑承建商，并在2023年3月3日申请续期，因安达臣道天秤倒塌酿3死案事件而被控三项误杀罪的简浩楷，当时为精进建筑的「获授权签署人」。简浩楷在2023年11月曾代表精进建筑出席承建商注册事务委员会的面试，该面试涉及公司工地多宗致命事故及暂停续牌等事宣。

精进指署方拒绝续牌时错误考虑了不相关因素

「获授权签署人」简浩楷原定于2024年1月31日代表精进建筑进行面试，但因医疗紧急情况未能出席，而屋宇署在2024年2月再要求简浩楷于2月8日出席面试，精进建筑2月8日已通知屋宇署简浩楷将会辞职，简浩楷仍会出于道义责任出席面试并回答委员会的问题，但简浩楷不再是精进建筑的「获授权签署人」。

余若海强调，屋宇署及承建商注册事务委员会均知道简浩楷不再是精进建筑的「获授权签署人」这铁一般的事实，而且简浩楷于2024年2月已明确表明辞任，精进建筑已发信通知屋宇署及承建商注册事务委员会，简浩楷最终于2024年4月正式离职。余若海指署方拒绝续牌时错误以简浩楷的能力作为主要考虑，误解事实又考虑了不相关因素，更何况承建商注册事务委员会委员会为其进行面试时成员人数不足法定9人，影响涉案决定有效性。

案件编号：HCMP952/2025

法庭记者：刘晓曦